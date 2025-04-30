Опубликовано: 30.04.2025 13:22 , Обновлено: 21.05.2025

Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин выступил с речью на III Международном антифашистском конгрессе «За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом», который проходит в России, в подмосковном центре «Патриот». В своём выступлении, текст которого опубликовала пресс-служба Минобороны, он обвинил Запад в «возрождении» фашизма и нацизма в новой форме, сравнил политику НАТО с «гитлеровскими практиками» и предупредил об опасности глобального вооружённого конфликта.

Назвав нынешнюю эскалацию итогом трансформации старого лозунга «борьбы с коммунизмом» в новую маску «защиты демократии», Хренин заявил, что эта «демократия под крылом натовских самолётов» принесла народам Югославии, Ливии, Ирака и других стран только «жертвы и разрушения». Подтверждением того, что нацизм «не изжит», по его мнению, послужил «спровоцированный Западом конфликт» в Украине.

«Страны западного меньшинства прибегли к проверенным гитлеровским практикам, взрастив в центре Европы, на Украине, нацистского монстра», — заявил глава белорусского военного ведомства. Он обвинил «англосаксонских и европейских реваншистов» в свержении законной власти в Украине, передаче её «нацистским формированиям», вооружении «приспешников Бандеры и Шухевича», разжигании гражданской войны и столкновении славянских народов. «Бесчеловечную сущность», по его словам, продемонстрировали «злодеяния украинских неонацистов» против мирного населения РФ и «собственных граждан».

Припомнив, как он выразился, «попытку захвата власти националистами» в Беларуси в 1990-х и события 2020 года как «апогей неонацистского проекта», Хренин сделал вывод, что западные кураторы используют «оголтелый национализм» как «вирус самоуничтожения наций».

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Этот вирус, по его мнению, начал поражать и саму Европу, где, как он полагает, активно идёт «ревизия» итогов Второй мировой войны, уравниваются идеологии фашизма и коммунизма, «затушёвывается» роль своих правительств и принижается роль СССР.

Он также обвинил страны Балтии и Польшу в продвижении русофобии «как госполитики», объявлении «недочеловеками» десятков тысяч людей и «антигуманной политике» в отношении мигрантов. Это, по его мнению, является попытками политиков «вытащить из преисподней обанкротившуюся нацистскую идеологию».

А всё это вкупе, по его оценке, привело к «нравственной деградации» и вырождению западного либерального глобализма в «либеральную диктатуру фашистского толка».

Обвинил Хренин Запад и в «наращивании военной активности» у границ Союзного государства, что, по его словам, и стало «одним из факторов» нынешнего кризиса. «Под видом усиления защиты Европы и разного рода псевдооборонительных учений странами НАТО формируется бронированный кулак, явно создаваемый не для защиты», — заявил министр.

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Он упомянул и активную разведку, и масштабные учения «наступательного характера», и увеличение военных бюджетов. «Современные западные последователи» доктора Менгеле, по его словам, также создали по евразийскому пространству «сеть биолабораторий».

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Заявил Хренин и о «планах отдельных западных стран» по вводу в Украину миротворческих сил. По его мнению, «речь идёт вовсе не о миротворчестве», а о попытке «увековечить нацистский режим» и шаге к «прямому вовлечению в конфликт войск НАТО». Это, по его словам, «лишило евробюрократов разума», так как, он полагает, конфликт может выйти из-под контроля, особенно с участием ядерных держав.

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В качестве ответа на эти угрозы глава Минобороны предложил «консолидацию прогрессивных международных сил» в борьбе с фашизмом «на фундаменте общей исторической политики», опираясь на «ценности мира и диалога» как «главный урок» войны. Он заявил, что Беларусь хранит память о войне, и призвал сохранить «духовное единство и историческую общность» братских народов, отметив, что объединяющим фактором служит празднование 80-летия Победы, включая «совместное прохождение расчётов» на парадах.

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Конгресс, как выразил надежду Хренин, внесёт вклад в «сохранение исторической правды», укрепление мира и «борьбу против фашизма и нацизма».

В мероприятии участвуют делегации России, Беларуси, Вьетнама, Мьянмы, КНДР и других стран.

На днях журналисты Telegraf.news рассказывали, что власти Польши заявили о намерении «адекватно» ответить на российско-белорусские учения «Запад-2025», которые запланированы на сентябрь. Заместитель министра обороны Цезарий Томчик раскрыл подробности.

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В то же время главный советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матулёнис заявил, что у разведки НАТО нет никаких признаков того, что запланированные на эту осень российско-белорусские военные учения «Запад» будут представлять угрозу для Альянса.

Советник заверил, что данные разведки свидетельствуют, что учения в Беларуси будут носить ограниченный характер.

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