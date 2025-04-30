"Драматизировать не нужно" - У президента Литвы призвали не бояться учений "Запад" в Беларуси

Опубликовано: 30.04.2025 07:41 , Обновлено: 30.04.2025

Новый главный советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матулёнис заявил, что у разведки НАТО нет никаких признаков того, что запланированные на эту осень российско-белорусские военные учения «Запад» будут представлять угрозу для Альянса.

Советник заверил, что данные разведки свидетельствуют о том, что учения в Беларуси будут носить ограниченный характер. При это он пообещал, что в ходе учений союзники по НАТО также продемонстрируют готовность «обеспечить сдерживание и оборону нашей территории».

«Поэтому драматизировать не нужно, но ситуация отслеживается», — сказал советник литовского президента.

В Беларуси уже заявляли, что официальной целью учений “Запада-2025” является отработка совместных оборонительных действий, улучшение взаимодействия между вооруженными силами и проверка готовности военных к различным сценариям безопасности.

“Планируем пригласить делегации от наших союзников, друзей, партнёров. Мы относимся положительно и к ряду государств-членов Евросоюза, отдельным странам-членам НАТО. Военные дипломаты со своей стороны прилагают максимум усилий. Установление с одной стороны контактов, поиск друзей, партнеров и нивелирование критических и иных ситуаций, которые, не дай Бог, приведут к чему-то неконтролируемому - это суть нашей работы, и мы с ней справимся”, - сообщил ранее начальник Департамента международного военного сотрудничества Беларуси генерал-майор Валерий Ревенко.

В свою очередь, министр обороны РФ Андрей Белоусов утверждал, что учения “Запад-2025” призваны отработать современные угрозы для безопасности России и Беларуси.