Генпрокуратура попросила Верховый Суд Беларуси признать «Объединенный переходный кабинет» Тихановской террористической организацией

Опубликовано: 30.04.2025 11:29 , Обновлено: 30.04.2025

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед обратился в Верховный Суд страны, предложив признать террористической организацией "Объединенный переходный кабинет" (ОПК) и запретить его деятельность на территории Республики. Само объединение было сформировано в августе 2022 года в Вильнюсе по инициативе Светланы Тихановской, заочно осуждённой в Беларуси на 15 лет по более чем 10 статьям Уголовного кодекса Беларуси, включая заговор с целью захвата власти.

Как пояснил начальник управления Генпрокуратуры Дмитрий Брылев, данное решение Швед принял по предложению Комитета государственной безопасности. Помимо собственно ОПК, террористической организацией Генпрокуратура предложила считать все входящие в его состав структурные подразделения. Причиной обращения в Верховный суд в ведомстве назвали цели деятельности ОПК в Литве. В них Генпрокуратура усмотрела “заговор с целью захвата и удержания государственной власти незаконным путём”.

В Генпрокуратуре заявили, что деятельность ОПК “курируется и финансируется рядом соседних иностранных государства, их специальными и разведывательными службами”, а сам ОПК “поддерживает устойчивую связь с зарубежными экстремистскими организациями”, такими как “Полк імя Кастуся Каліноўскага” и BYPOL, которые ранее уже были признаны в Беларуси террористическими организациями.

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“Основными целями создания и существования формирования определены действия по планированию, подготовке и совершению посягательств на независимость, территориальную целостность, суверенитет и общественную безопасность Беларуси путем захвата и удержания государственной власти. Для этого признаются допустимыми террористические акты, диверсии, захват заложников, зданий и сооружений, совершение незаконных действий в отношении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ”, - заявил Брылев.

В Генпрокуратуре обвинили членов ОПК в финансировании других организаций, которые в Беларуси признаны террористическими, в “вербовке” белорусов, “которые негативно относятся к военно-политическому руководству Республики Беларусь и Российской Федерации”, а также в ведении “соответствующей информационной работы” через интернет-ресурсы, социальные сети и мессенджеры.

“Преступные действия Кабинета подтверждаются материалами уголовных дел о разжигании социальной вражды и розни, актах терроризма, заговоре с целью захвата государственной власти, а также о совершении многих других тяжких и особо тяжких преступлений”, - заявили в Генпрокуратуре.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом году Верховный Суд признал экстремистским формированием группу из десятков сторонников экс-кандидата в президенты Беларуси “Аналитики Светланы Тихановской”. Уголовные дела в отношении них велись в формате спецпроизводства, то есть без личного присутствия обвиняемых на процессе, большая часть из которых выехала за пределы Беларуси.

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Одного из них - Франтишеку Вечёрко, который являлся советником Светланы Тихановской - осудили на 20 лет в колонии усиленного режима, а также выписали штраф в размере 1500 БВ (60 тысяч белорусских рублей).