В Беларусь прилетели солдаты Народно-освободительной армии Китая

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Опубликовано: 24.04.2025 15:40 , Обновлено: 24.04.2025

Министерство обороны 24 апреля сообщило о прибытии в Беларусь военнослужащих Народно-освободительной армии Китая. Планируется, что они примут участие в военном параде 9 мая, приуроченном к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Одновременно с этим из страны выехала группа белорусских военнослужащих, которые должны принять участие в аналогичных мероприятиях, которые планируются на Красной площади в МОскве.

В официальном Telegram-канале Минобороны опубликовали серию фотографий, как встречали с хлебом-солью на одном из военных аэродромов группу военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, которых пригласила белорусская сторона.

Точное количество прибывших солдат в ведомстве не уточнили, однако на фотографиях, опубликованных пресс-службой, можно заметить больше пяти десятков военных, одетых в медицинские маски. В Минобороны сообщили, что уже 25 апреля китайские солдаты приступят к совместным тренировкам в рамках подготовки к параду.



Фото: Минобороны РБ /Владимир Блинов













Тем временем накануне в одной из частей заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Александр Науменко совместно с командующим силами специальных операций Вооруженных Сил Вадимом Денисенко провели смотр готовности белорусского парадного расчёта, который сегодня отправился в Россию.

Специально для парада в Москве для белорусских военнослужащих спецназа пошили новое обмундирование глубокого синего цвета. В ближайшие дни они также начнут готовиться к военному параду на Красной площади.

























Ранее, как сообщал Telegraf.news, президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что в этом году планирует принять участие в праздничных мероприятиях 9 мая в Москве. Среди других иностранных лидеров, уже подтвердивших своё участие, оказался и китайский лидер Си Цзиньпин. Намерение прилететь в Москву на парад высказал ранее и президент Сербии Александр Вучич, а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо, за что на обоих обрушился шквал критики со стороны европейских коллег.

Сербию пригрозили не пустить в ЕС из-за участия Вучича в параде Победы в Москве