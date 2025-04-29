В Минобороны Польши объявили о подготовке "адекватного ответа" на белорусско-российские учения "Запад-2025"

Опубликовано: 29.04.2025 12:30 , Обновлено: 29.04.2025

Власти Польши заявили о намерении "адекватно" ответить на российско-белорусские учения «Запад-2025», которые запланированы на сентябрь. Заместитель министра обороны Цезарий Томчик раскрыл подробности.

“Будут проведены крупные польские и НАТОвские учения, крупные маневры в Польше . Давайте также вспомним, что в прошлом году у нас прошли крупнейшие в истории учения НАТО, в которых приняли участие около 100 тысяч солдат. НАТО сильнее России”, - выказал уверенность польский чиновник.

[inf]Белорусско-российские учения «Запад» проводятся каждые четыре года с 2009 года. Последние учения «Запад-2021», в которых приняли участие более 200 тысяч человек , стали крупнейшими маневрами на западном направлении с момента распада СССР.[/inf]

На вопрос польских журналистов, «есть ли у нас какие-либо тревожные сигналы» относительно учений этого года, Томчик ответил, что «сигналы России и Беларуси, всегда тревожны”.

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Тем временем, в Польском институте международных отношений (ПИМО), российско-белорусские учения назвали крупнейшей проверкой боеготовности за последнее время.

Ранее Минобороны Беларуси выступило с предложением к властям соседней Польши. Начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси генерал-майор Валерий Ревенко 20 февраля заявил, что “по сети связи ОБСЕ” военное ведомство сообщило странам-соседкам Беларуси о готовности посетить воинские части в Польше с “инспекциями на глубину 80 км”. Такое предложение Минобороны сделало, чтобы “найти консенсус для урегулирования всех острых вопросов” на границе.

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Впрочем, власти Польши ответили на него скепсисом. Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ответил на предложение оборонного ведомства Беларуси организовать взаимные инспекции на территории двух стран на глубину 80 километров. По его словам, у Варшавы “нет оснований для доверия кому бы то ни было, кроме польской армии и силовых служб”.

В Польше ответили на предложение Минобороны Беларуси о совместных «военных инспекциях»

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко 4 марта 2025 года подписал Закон “О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства”. Этот договор, в числе прочего, позволяет Москве размещать свои военные объекты и воинские формирования на белорусской территории “в целях предотвращения и отражения актов агрессии” в отношении самой Республики.

Лукашенко подписал закон о ратификации договора, позволяющего России размещать свои военные базы в Беларуси