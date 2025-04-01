Германия впервые со Второй мировой войны перебросила военную бригаду к границе с Беларусью

Опубликовано: 01.04.2025 18:02 , Обновлено: 01.04.2025

Сегодня, 1 апреля, 45-я танковая бригада Бундесвера была официально введена в строй в Литве. Согласно заявлению командования, прежний штат бригады будет преобразован в штат регулярной бригады. А в Вильнюсе запланирован парад немецких военных, но попозже.

Таким образом, бригада официально стала воинской частью немецкой армии за пределами страны. В рамках этого процесса соединение также получило свой официальный герб. Был создан временный штаб, и теперь подразделение официально находится под командованием бригадного генерала Кристофа Хубера.

“У нас четкая миссия - обеспечить защиту, свободу и безопасность наших литовских союзников на восточном фланге НАТО, - заявил Хубер немецкому агентству печати DPA. - При этом мы также защищаем территорию НАТО — и саму Германию”.

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Кроме того, в этот день был открыт медицинский центр Литовской бригады в Рокантишкесе, а вспомогательный персонал и рота связи разместятся в Неменчине, что совсем недалеко от белорусского Островца.

Официальная церемония ввода в эксплуатацию бригады состоится летом 2025 года.

Как заявили в Бундесвере, 45-я танковая бригада является основным компонентом военных и гражданских подразделений, созданных в Литве под общим названием “Литовская бригада”.

В настоящее время в Литве дислоцируется 150 немецких военнослужащих. К концу 2025 года, как запланировали в Германии, 500 военнослужащих начнут проходить службу в Литве. В зависимости от завершения строительства необходимой инфраструктуры Литвой, дополнительные войска из Германии будут постепенно перебрасываться до тех пор, пока не будет достигнута целевая численность в 4800 солдат и 200 гражданских сотрудников.

Ещё летом 2023 года министр обороны Германии Писториус принял решение о постоянном размещении в Литве полностью боеспособной немецкой боевой бригады.

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Тем временем, президент Беларуси Александр Лукашенко 4 марта 2025 года подписал Закон “О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства”. Этот договор, в числе прочего, позволяет Москве размещать свои военные объекты и воинские формирования на белорусской территории “в целях предотвращения и отражения актов агрессии” в отношении самой Республики.

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До этого, как писал Telegraf.news, президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу, 17 января, объявил о том, что страна увеличит свои траты на оборону. Такое решение было принято на заседании государственного совета по обороне, в который входит высшее руководство Литвы и представители оборонного ведомства.

Планируется, что затраты на оборону вырастут до 5-6% ВВП страны. Журналисты Telegraf.news посчитали, сколько это выйдет в денежном эквиваленте и сравнили с расходами Беларуси на национальную оборону.

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