Великобритания предложила странам ЕС отправить в Украину 64 000 военных. Что ответили?

Опубликовано: 30.04.2025 09:02 , Обновлено: 30.04.2025

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин на встречах с коллегами из стран ЕС предложил тем сформировать миротворческий контингент из 64 000 военнослужащих, чтобы отправить в Украину. Однако в ответ услышал сомнения.

По данным издания The Times, европейские военные предупредили британского генерала, что скорее всего не смогут обеспечить такую численность из-за недоукомплектованности армий. Сама Великобритания в начале апреля пообещала, что сможет набрать до 10 тыс. военнослужащих.

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По данным издания, в ЕС заявили, что «нет никаких шансов» достичь такой численности, и что даже цель в 25 тыс. «станет стимулом для совместных усилий», сказал источник, знакомый с ходом дискуссий в Брюсселе.

Тем временем, Польша, Испания и Италия уже дали понять, что не собираются посылать своих военных в Украину. В свою очередь, Эстония и Финляндия выказали опасения, что отправка солдат в Украину ослабит оборону их границ с Россией. Германия на данном этапе выступила против своего участия в инициативе, но не исключила свое участие в будущем.

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В Киеве инициативу считают необходимой, но с оговоркой. Украине нужен “серьезный” вклад Европы в виде войск, готовых воевать, а не миротворцев, заявил агентству AFP в марте старший помощник президента Владимира Зеленского Игорь Жолква, который является заместителем главы администрации президента, принимал участие в переговорах с представителями США в Джидде и в Эр-Рияде.

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“Нам не нужно простое присутствие, чтобы продемонстрировать, что Европа присутствует… Нам не нужны миротворцы, голубые каски, безоружные или что-то еще, - заявил он, подчеркнув, что Киеву нужны европейские войска “для борьбы с Россией”.

В свою очередь, в МИД России ранее традиционно заявили, что отправка европейских войск в Украину станет неприемлемым “провокационным шагом”.

Ранее Telegraf.news писал, что генерал Питер Харлинг Бойсен, командующий Королевскими сухопутными войсками Дании, представил на телеканале TV2 планы отправки датских войск на Украину. Он уточнил, что их доставят туда без оружия, а в состав делегации войдут группы солдат из различных полков датской сухопутной армии. В России уже пригрозили ответными мерами.

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А в Польше разгорелась дискуссия из-за отказа властей участвовать в предполагаемой миротворческой миссии в Украине. Бывший командующий польского антитеррористического подразделения GROM генерал Роман Полько призвал власти страны ввести свои войска в Украину. Этот шаг на днях категорически исключил действующий премьер-министр Польши Дональд Туск. Впрочем, и позиция генерала не столь однозначна, как может показаться на первый взгляд.

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