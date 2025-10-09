Польша предложила Беларуси открыть все закрытые пункты пропуска на границе - Rzeczpospolita. Что потребовала взамен?

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Опубликовано: 09.10.2025 09:11 , Обновлено: 09.10.2025

Польские власти готовы снова открыть все пограничные переходы с Беларусью, закрытые в 2023 году. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщила польская газета Rzeczpospolita. Узнали, какие условия Минску выдвинула Варшава.

По информации Rzeczpospolita, открытие польско-белорусской границы после почти двухнедельного шатдауна, формальным поводом для которого стали военные учения “Запад-2025”, оказалось “условным” и граница “может быть закрыта вновь в любой момент”.

При этом, как заявили источники издания в польском правительстве, при выполнении определённых условий польские власти готовы, наоборот, открыть все пункты пропуска на границе с Беларусью. В частности, речь о КПП “Берестовица” (с польской стороны “Бобровники”) и “Брузги” (сопредельный польский “Кузница Белостоцкая”).

“Белорусы знают наш список приоритетов, но, к сожалению, пока ни по одному из этих направлений прогресса не наблюдается”, — заявил на условиях анонимности один из представителей польского правительства.

Среди основных условий в польском правительстве неизменно называют следующие три:

разрешение миграционного кризиса на границе;

освобождение журналиста Анджея Почобута, члена незарегистрированного в Беларуси Союза поляков, которого в Беларуси в 2023 году осудили на 8 лет по двум статьям за экстремизм;

помощь в установлении лиц, ответственных за гибель польского солдата Матеуша Ситека, который был смертельно ранен на границе Польши с Беларусью весной 2024 года.

Что говорят в Беларуси?

Белорусские власти не раз выступали за снятие всяких ограничений на пограничное движение с соседней Польшей - за возобновление работы закрытых КПП и возобновление прямого пассажирского сообщения по железной дороге. Причиной введения ограничений на границе Минск неизменно называет сугубо политическую волю соседей.

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Так, в сентябре этого года МИД Беларуси обвинил польские власти в «приватизации» границ ЕС и ЕАЭС, а действия властей соседней страны после полного закрытия границы - “незаконными” и создающими трудности для движения грузов и людей.

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Что касается выдвигаемых польской стороной условий, по каждому из пунктов официальный Минск уже высказывался ранее. Обвинения со стороны Польши в причастности белорусских к инцидентам с нелегальными мигрантами на границе в Минске называли “не соответствующими действительности”. Что же до судьбы Анджея Почобута, ещё в январе этого года ситуацию комментировал Президент Александр Лукашенко. Тогда он заявил, что польские власти сами “отказались вести разговоры” по выдаче журналиста.

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