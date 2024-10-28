Министр юстиции Польши подал иск против экс-премьера из-за инцидента на границе с Беларусью

Опубликовано: 28.10.2024 16:14 , Обновлено: 28.10.2024

Министр юстиции Польши Адам Боднар подал иск против бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого и потребовал от него публичных извинений. Поводом стал инцидент на границе Польши с Беларусью этой весной, в результате которого был смертельно ранен польский солдат.

Речь идёт о событиях, произошедших недалеко от польской приграничной деревни Дубиче-Церкевене 28 мая. На расположенном там участке границы польские солдаты, которые патрулируют местность вместе с пограничниками, не пустили на территорию Польши группу нелегальных мигрантов. В ходе потасовки один из нелегалов напал с ножом на солдатов и ранил двоих. Один из пострадавших - рядовой Матеуш Ситек - получил ранение в грудь и скончался спустя несколько дней в больнице.

Матеуш Моравецкий в ходе официальной пресс-конференции по поводу данного инцидента раскритиковал польское правительство за бездействие в вопросе борьбы с нелегальной миграцией и публично обвинил лично прокурора Боднара, который назначал прокурорскую проверку инцидента, в том, что у того “руки в крови из-за произошедшего”.

В Польше начали прокурорскую проверку из-за нелегальных мигрантов на границе с Беларусью

Теперь министр юстиции потребовал таких же публичных извинений за то, что на него политик возложил личную ответственность за гибель польского солдата.

“Нельзя относиться терпимо к высказыванию таких радикальных тезисов без малейших доказательств, независимо от того, является ли человек, действия которого критикуются, политиком или нет. Мы не согласны с предположением о том, что Адам Боднар несет ответственность за смерть человека”, - заявили в интервью местному изданию Rzeczpospolitą адвокаты министра, доктор Михал Захарский и доктор Камил Рудол.

По мнению министра юстиции, слова Моравецкого “нанесли ущерб его доброму имени”. Помимо публичных извинений в своих соцсетях и на сайте Боднар также потребовал от обидчика моральный ущерб в 10 тыс. злотых (более 8 тыс. белорусских рублей ), которые он предложил перевести на благотворительность.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Польше разгорелся политический скандал после того, как стало известно о задержании трёх польских солдат, открывших огонь по нелегальным мигрантам, пытавшимся пересечь белорусско-польскую границу в районе города Дубиче-Церкевене. Именно там в мае этого года произошёл другой инцидент с нелегалами, в результате которого один из польских солдат был ранен ножом.

«Позор» — В Польше разгорелся скандал после задержания солдат за перестрелку с нелегалами на границе с Беларусью