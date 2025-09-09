МИД Беларуси обвинил Польшу в "приватизации" границы ЕС

Опубликовано: 09.09.2025 22:15 , Обновлено: 17.09.2025

В министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, что вызвали для беседы временного поверенного посольства Польши в Минске. Ему выразили "устный протест" из-за решения премьера Туска закрыть границу с Беларусью.

Во внешнеполитическом ведомстве Беларуси такие действия властей соседней страны назвали “незаконными” и создающими трудности для движения грузов и людей.

“Действия Польши наносят ущерб многим государствам как на Востоке, так на Западе. Это очевидное злоупотребление своим географическим положением, «приватизация» границ ЕС и ЕАЭС, Запада и Востока”, - говорится в заявлении МИД Беларуси.

В ведомстве подчеркнули, что решение Варшавы считают “безосновательным” назвав учения “Запад-2025” полностью “открытыми и прозрачными для международного сообщества”. Официальный Минск обвинил Польшу в намерении “скрыть свои собственные действия” и в продолжении курса “на подрыв отношений с соседними странами”.

В МИД Беларуси сообщили, что что-то подобное заявили и поверенному в делах Европейского союза в Республике Беларусь Стену Нёрлову.

Напомним, что власти Польши объявили, что полностью закроют границу с Беларусью, в том числе для движения грузовых поездов (пассажирские и так не ходят уже несколько лет).

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Министр МВД Польши заявил, что хотя основной причиной закрытия границы стали учения “Запад-2025”, проводимые в Беларуси совместно с Россией, 16 сентября, в день окончания учений, ее могут и не открыть. По словам польского министра, Варшава будет оценивать ситуацию перед тем, как вернуть все как было.

Напомним, что власти Польши, Литвы, Латвии и Украины не раз заявляли, что не верят заверениям Минска в том, что совместные масштабные учения на территории Беларуси носят мирный и оборонительный характер. Там утверждают, что учения могут нести угрозу соседям Беларуси.

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В свою очередь, официальный Минск в лице Президента, министра обороны и МИДа не раз заявляли, что за учениями “Запад-2025” могут наблюдать в том числе представители стран НАТО. А сами маневры были перенесены вглубь Республики, подальше от западных и южных границ.

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