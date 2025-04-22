БелЖД предложила Латвии, Литве и Польше восстановить прямое пассажирское сообщение

Опубликовано: 22.04.2025 09:13 , Обновлено: 22.04.2025

Руководство Белорусской железной дороги (БелЖД) обратилось к своим коллегам из Латвии, Литвы и Польши и предложило возобновить прямое пассажирское сообщение с Беларусью. Данное предложение было озвучено в Варшаве, в рамках XXXIX заседания Конференции Генеральных директоров (ответственных представителей) железных дорог стран - участниц Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД).

Само заседание проходило 14–17 апреля 2025 года и в нём приняли участие руководители или ответственные представители 23 железных дорог и присоединенных предприятий ОСЖД. Белорусскую делегацию возглавил первый замначальника БелЖД Александр Хорошевич.

Обращение с предложением вновь пустить пассажирские поезда из Беларуси в Литву, Латвию и Польшу и обратно прозвучало на пленарном заседании конференции, сообщили в пресс-службе БелЖД. Вторая сторона пока данное предложение не комментировала.

[info_b]БелЖД официально присоединилась к ОСЖД в 1992 году. На данный момент членами организации являются транспортные ведомства и центральные госорганы, отвечающие за железнодорожное сообщение, 28 стран: Азербайджана, Афганистана, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Грузии, Ирана, Казахстана, Китая, КНДР, Республики Корея, Кыргызстана, Лаоса, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, Польши, России, Румынии, Словакии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Чехии и Эстонии.[/info_b]

Фото: БелЖД

На нынешней конференции участники, в числе прочего, обсуждали вопросы развития международных грузовых и пассажирских перевозок на территории Европы и Азии, обозначили ключевые направления по углублению взаимодействия в сфере информационных технологий и развития инфраструктуры, а также обсудили необходимость совершенствования нормативной правовой базы для повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта.

Напомним, пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью западные страны-соседки приостановили ещё в 2020 году, аргументировав этот шаг пандемией вируса COVID-19. Однако даже после окончания пандемии движение пассажирских поездов не возобновили, хотя этот вопрос неоднократно поднимался с обеих сторон.

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