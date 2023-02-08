Гродненский суд приговорил журналиста Почобута к 8 годам колонии

Опубликовано: 08.02.2023 15:24 , Обновлено: 08.02.2023

Гродненский областной суд 8 февраля огласил приговор журналисту, члену незарегистрированного в Беларуси Союза поляков Анджея Почобуту. Ему дали 8 лет колонии усиленного режима.

Почобута судили по статьям о призывах к санкциям (ст.361-3 УК) и разжигании вражды и розни (ч.3 ст.130). Суд был закрытым.

Журналиста задержали 25 марта 2021 года.

Официальный представитель польского МИД Лукаш Ясина назвал приговор «несправедливым» и заявил, что «мы [МИД] поддерживаем и будем поддерживать» Анджея Почобута.