МИД Беларуси отверг обвинения Польши в причастности к инцидентам на границе

Опубликовано: 17.07.2025 15:30 , Обновлено: 17.07.2025

Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что обвинения со стороны Польши в причастности к инцидентам на границе не соответствуют действительности. Комментарий ведомства последовал после сообщений польских пограничников об атаках на их патрули, в том числе с применением «коктейля Молотова».

«Попытки переложить ответственность за миграционный кризис ЕС на Беларусь вводят в заблуждение и не способствуют решению проблемы», — заявили в белорусском МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что «политика самого ЕС, включая военное вмешательство, политическое давление и попытки смены правительств, дестабилизировала целые регионы».

Также в МИД отметили, что Брюссель заморозил диалог с Минском по пограничным вопросам, что остановило совместную работу.

«Обвинения в адрес Беларуси не помогут решить кризис, который был создан в Европе», — утверждают в ведомстве.

Что заявили в Польше?

Пограничная служба Польши 16 и 17 июля сообщила о нескольких инцидентах на границе. По их утверждению, вечером 15 июля в районе Черемхи польских силовиков забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью.

«Одна из бутылок, т. н. „коктейль Молотова“, взорвалась рядом с польскими силовиками и мигрантами, которых выявили после нелегального пересечения границы», — утверждают польские пограничники.

Пресс-секретарь министра внутренних дел и администрации Польши Яцек Добжиньски при этом возложил «полную ответственность» за этот инцидент на белорусскую сторону.

Журналисты Telegraf.news ранее сообщали о заявлении первого заместителя министра иностранных дел Сергея Лукашевича. Он призвал Польшу и Литву не обвинять Беларусь в помощи нелегальным мигрантам, стремящимся попасть в Европу, а поблагодарить белорусские власти за их действия.

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