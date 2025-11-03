МИД перечислил в ООН достижения властей Беларуси и обратился к "волюнтаристской" Европе

Опубликовано: 03.11.2025 14:20 , Обновлено: 03.11.2025

В Женеве в рамках четвертого цикла Универсального периодического обзора (УПО) состоялось выступление делегации Республики Беларусь во главе с заместителем министра иностранных дел Игорем Секретой. В своем докладе белорусский чиновник перечислил целый список достижений властей в социальной, экономической и даже правозащитной сферах.

Секрета заявил, что «Беларусь – это социально ориентированное государство, где в центре внимания – человек, его интересы и потребности». Он объявил собравшимся, что в Республике была проведена конституционная реформа, которая, по словам представителя МИД, «ознаменовала собой масштабную политическую модернизацию страны».

«Часть большего целого» — Что стоит за неожиданным решением Польши открыть КПП с Беларусью

Одним из ключевых нововведений он назвал придание Всебелорусскому народному собранию статуса «высшего представительного органа народовластия», который, по его словам, дал гражданам «реальный инструмент влияния на государственную политику».

Отдельно дипломат напомнил о «визитной карточке» Беларуси - возможности “бесплатно получить любой вид медицинской помощи, в том числе самой высокотехнологичной».

Лукашенко раскрыл содержание тайных переговоров с Польшей и США — «Не могу дальше отступать»

Игорь секрета также прошёлся по некоторым цифрам, которые, по его мнению должны были показать достижения властей Беларуси в выгодном свете:

Рост доходов: За последние пять лет рост реальных располагаемых денежных доходов белорусов, по его словам, составил практически 15%.

Занятость: Уровень безработицы по методологии МОТ в 2024 году составил 3,1%, что является одним из самых низких показателей с момента наблюдения.

Гендерное развитие: По индексу гендерного неравенства Беларусь заняла 27-е место в рейтинге из 172 стран. Доля женщин в Парламенте превышает 40%.

Здравоохранение: Беларусь имеет один из самых низких показателей материнской, младенческой и детской смертности в мире и входит в число 25 лучших стран для материнства.

“Волюнтаристские” санкции

Значительная часть выступления замминистра иностранных дел Беларуси была посвящена негативному влиянию западных санкций. Игорь Секрета заявил, что позитивные показатели «могли бы быть еще более высокими, если бы не односторонние принудительные меры, которые волюнтаристским образом введены рядом западных стран в отношении Беларуси».

Лукашенко призвал Евросоюз заключить с Беларусью «большую сделку»

Он обвинил Евросоюз и другие западные страны в том, что их «политика санкционного давления нарушает экономические и социальные права не только белорусских граждан, но и граждан многих других стран».

Отдельно белорусский чиновник акцентировал внимание на авиационная сфера, где, по его словам, «введенный запрет на использование воздушного пространства Беларуси делает небезопасной гражданскую авиацию и сомнительной «зеленую сделку» Европейского союза».

Секрета напомнил, что «Западом закрыто большинство, а где-то и все, например Литвой, наземных погранпереходов”. По словам чиновника, закрытие границ Польшей и Литвой официальный Минск воспринимает как “злоупотребление западными соседями Беларуси своим географическим положением”.

Евросоюз пригрозил властям Беларуси новыми санкциями

“Мы призываем ЕС вернуться в русло диалога и снять все незаконные ограничения, потому что таким действиям не место в современном цивилизованном мире», - заявил он в ООН.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство иностранных дел Беларуси (МИД) заявило, что Польша и Литва не имеют права в одностороннем порядке принимать решение об открытии пунктов пропуска на границе. Там подчеркнули, что «для танго нужны двое».

МИД объявил, что Беларусь может не открыть пункты пропуска с Литвой и Польшей

Тем временем спецпосланник президента США Дональда Трампа Джон Коул на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске заявил о желании Вашингтона “нормализовать двусторонние отношения” между двумя государствами.

Спецпредставитель Трампа озвучил на встрече те “правильные решения”, которые могут привести к снятию санкций с официального Минска.

Коул озвучил Лукашенко «правильные решения», чтобы США сняли санкции