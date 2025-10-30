"Часть большего целого" - Что стоит за неожиданным решением Польши открыть КПП с Беларусью

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Опубликовано: 30.10.2025 11:12 , Обновлено: 30.10.2025

Отсутствие контактов, взаимные обвинения, возведенная «Великая польская стена» и закрытые пункты пропуска — таков был итог последних лет на польско-белорусской границе. Однако, возможно, в последние месяцы за стальным забором и колючей проволокой между Минском и Варшавой вновь началась сложная геополитическая игра.

На этот раз в ней столкнулись интересы Варшавы, Минска, Москвы и даже Пекина. Новость, которую где-то ждали и а где-то боялись, взорвала медиапространство обеих стран и посеяла сомнения в соседней Литве. Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о планах открыть в ноябре два пункта пропуска на границе с Беларусью — в Бобровниках и Кузнице.

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Это не просто техническое решение. Это первый проблеск на фоне многолетнего «ледникового периода» в отношениях, начавшегося в 2021 году из-за миграционного кризиса.

«Сигнал, но не к потеплению»: дипломатический пасьянс

Варшава осторожничает, избегая громких заявлений о нормализации. «Это сигнал — не хочу сказать, что это сигнал к потеплению, но он позитивный», — заявил в эфире радио TOK FM бывший министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына, член правящей ныне «Гражданской коалиции».

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Его слова раскрывают суть происходящего: Варшава не доверяет Минску, но вынуждена вести тонкую игру. В польских властных кулуарах и СМИ звучат пока что безответные вопросы. Не является ли открытие границы платой за освобождение Анджея Почобута, польско-белорусского журналиста, осуждённого в Беларуси за экстремизм? Или Варшава добилась содействия Минска в расследовании убийства польского солдата Матеуша Ситека, смертельно раненного мигрантом в мае 2024 года?

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Эти требования польские власти выдвигали Беларуси на протяжении последних лет. При этом в Минске ранее утверждали, что сам Почобут отказывается от выезда в Польшу.

«Что касается Почобута, даже говорить нечего. Я вам искренне говорю как человек, который информирован: они отказались от Почобута. Поляки отказались вести даже разговоры по Почобуту. Насколько меня информируют, Почобут не хочет туда ехать. Вот и весь вопрос», — заявил Александр Лукашенко в январе 2025 года.

Что касается гибели польского солдата, то в Беларуси этот инцидент почти не комментировали.

В свою очередь, Схетына уклончив: «Я думаю, это часть большего целого… Мы должны быть открыты к сигналам, поступающим сегодня из Беларуси». Он не называет это «транзакционной политикой», но намекает, что за каждую уступку Варшава будет требовать что-то взамен.

Китайский фактор и польские Малашевичи

Другие эксперты видят за этим решением более масштабную экономическую игру. «Мне кажется, это результат разговора между Варшавой и Минском», — пояснил Бартош Теславский, аналитик Института иностранных дел Opportunity.

Ключ к пониманию — стратегический железнодорожный узел в Малашевичах, который польский эксперт профессор Антони Дудек ранее назвал «одним из самых мощных инструментов в руках польской администрации». Этот хаб — критически важное звено «Нового Шёлкового пути», амбициозного проекта Китая. Управляя его пропускной способностью, Варшава получила рычаг влияния не только на Минск, но и на Пекин. Впрочем, тут не все так просто. Потоки товаров из Китая идут через Польшу в другие страны ЕС. И там перебоями могут быть недельны.

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«Несколько раз ранее, когда поднималась тема открытия и закрытия границ, китайцы косвенно влияли на Беларусь, чтобы она обдумала свой следующий шаг», — утверждает Теславский. В Беларуси же говорят, что Пекин повлиял именно на Варшаву.

В любом случае, открытие КПП в Бобровниках, ключевого перехода для грузовиков, — это может быть жест в сторону Пекина, который заинтересован в стабильном и эффективном транзите своих товаров через Беларусь и Польшу в ЕС.

«Торговля была колоссальная»

Пока политики и аналитики ведут свои сложные партии, жители польского приграничья смотрят на ситуацию гораздо проще. Для них это вопрос возрождения и новых экономических возможностей.

«Торговля была колоссальная, она всегда была, — с ностальгией вспоминает пан Эдвард из Сокулского района. — У моего друга есть магазин свечей, и на каждый праздник там было полно покупателей, потому что свечи стали модными в Беларуси».

С закрытием границы та часть локальной экономики, что была построенная на мелкой и средней торговле с белорусами, приграничном туризме и оказании услуг, свелась к нулю. Магазины опустели, кафе потеряли основной поток клиентов. Теперь у людей появилась надежда.

Польские власти заявляют о готовности: пограничная служба и таможня могут возобновить работу переходов в течение 48 часов после официального приказа. Местные предприятия уже готовятся возобновить деятельность, ожидая притока покупателей и восстановления разорванных связей.

Могут и не открыть?

Но на фоне этой осторожной оптимистичности остаётся тревожный вопрос: как решение Варшавы согласуется с военной активностью в Беларуси?

«Размещение [российского] “Орешника” и открытие границы полностью противоречат друг другу, поскольку реализация — это игра российской мускулатуры, — отмечает Бартош Теславский. — Вполне возможно, что в конечном итоге мы придём к выводу, что, поскольку белорусы «угрожают» размещением ракет, мы не можем согласиться на деэскалацию».

Не стоит забывать и об инцидентах с воздушными шарами в Литве. Евросоюз уже встал на сторону Вильнюса в этом вопросе. А Туск пообещал провести консультации с литовскими коллегами перед окончательным решением об открытии границы.

Ноябрь 2025: точка отсчёта или временная передышка?

Открытие польских КПП в ноябре 2025 года — это не финал, а лишь начало новой, более сложной фазы отношений с Беларусью. Колючая проволока и стальной забор останутся, пограничный контроль будет жёстким, а Варшава будет пристально следить за каждым шагом Минска. Остаётся открытым и вопрос выдачи виз белорусам, процесс получения которых Варшава целенаправленно усложнила.

Ноябрь покажет, является ли это решение тактической паузой в противостоянии или первым шагом к осторожному «потеплению».

Ранее Telegraf.news писал, что председатель Комитета государственной безопасности Беларуси (КГБ) Иван Тертель заявил, что у властей страны есть «каналы общения» с ближайшими соседями, в том числе с Польшей и странами Балтии.

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