Лукашенко раскрыл содержание тайных переговоров с Польшей и США - "Не могу дальше отступать"

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Опубликовано: 31.10.2025 17:10 , Обновлено: 31.10.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал 31 октября неожиданное заявление о ходе конфиденциальных переговоров с Польшей и США. Он раскрыл детали потенциальной сделки по обмену заключенными на фоне решения Польши открыть пункты пропуска на границе с Беларусью.

Одной из ключевых тем его рассказа в ходе рабочей поездки в Лепельский район Витебской области стал провалившийся обмен, который мог бы вернуть в Польшу осужденного в Беларуси активиста и журналиста Анджея Почобута, а в Беларусь из Польши - агентов КГБ.

Президент Беларуси подробно описал, как развивались контакты с польской стороной в последнее время. По его словам, инициатива исходила от Варшавы.

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“У нас с поляками были контакты. Они просят там этих Почобутов, шпионов признают. Они задержаны. “Отдайте”. Мы им говорим: “Ну хорошо, там 2-3 человека наших есть. Возвращайте. Произведем обмен”. Тоже же семьи и так далее. Разведка была, есть и будет. Я признаю это, уважаю. Хорошо, обменяем. Почобута хотите - мы готовы пойти и на это”, — рассказал Александр Лукашенко.

Он заявил, что в ответ белорусская сторона получила позитивный отклик и готовность к сотрудничеству: “Ой, спасибо вам и прочее, мы готовы с вами разговаривать, мы открываем пункты пропуска, еще чего-то”.

Однако, по словам Лукашенко, достигнутые договоренности были сорваны польской стороной. Причиной он назвал ситуацию с воздушными шарами, зафиксированными в воздушном пространстве Литвы.

“Вчера к ночи мне докладывает КГБ: “Нет, они отступили от этой позиции в знак солидарности с Литвой за эти вот шарики”. Я говорю: передайте им привет. Отступили - ну и мы отступим. Мы на паузу ставим. Когда созреете - приходите, будем с вами разговаривать”, — заявил Александр Лукашенко.

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“Не могу дальше отступать”

Комментируя негласные переговоры с Западом, Лукашенко подчеркнул, что готов к компромиссам, но исчерпал лимит уступок.

“Мы открыты к этому диалогу и разговору без нагнетания ситуации. Не потому, чтобы лоб в лоб. Это не надо. Я не сторонник этого. Всегда надо искать компромиссы. Но отступать можно до стенки, пока ты не упрешься во что-то. Ну, я отступаю. Но эта стенка - все. И потом, если ты им делаешь какие-то шаги, человеческие шаги, они это не понимают. Они это понимают как слабость. И американцы, и все другие. Да не в слабости дело. А дело в том, что я не могу дальше отступать. Не могу”, — прозвучала его ключевая фраза, передает БелТА.

Отдельно Лукашенко пояснил, что не всегда может своим людям объяснить, что происходит: “Я американцам говорю: у меня свои люди есть, которые оценивают меня по конкретным шагам. Они видят: “А, Лукашенко там это отступит, этого, этого освободил… А зачем, а не надо, пускай бы сидел”. А они же не обладают той информацией, а я глаза в глаза не могу им все это рассказать”.

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Впрочем, польские эксперты и политики тоже не исключали, что возможное открытие пунктов пропуска на границе с Беларусью было частью сложной геополитической игры. Бывший министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына, комментируя планы Варшавы, заявил: “Это сигнал — не хочу сказать, что это сигнал к потеплению, но он позитивный”.

В польских СМИ и экспертной среде звучат предположения, что открытие границы могло быть частью несостоявшейся сделки по освобождению Анджея Почобута или содействию в расследовании гибели польского солдата.

Аналитик Института иностранных дел Opportunity Бартош Теславский видит в этом решении и экономическую подоплеку, связанную с китайскими интересами и работой стратегического железнодорожного узла в Малашевичах: “Мне кажется, это результат разговора между Варшавой и Минском”. Он также допускает, что решение может быть пересмотрено из-за военной активности в Беларуси, в частности, размещения российских вооружений.

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