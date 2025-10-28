Лукашенко призвал Евросоюз заключить с Беларусью «большую сделку»

Опубликовано: 28.10.2025 13:46 , Обновлено: 28.10.2025

Президент Беларуси, выступая на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, заявил, что у властей страны есть четыре предложения, которые можно описать словами "глобальная сделка".

По словам Александра Лукашенко, международным организациям, союзам и отдельным странам нужно отказаться от санкций в отношении некоторых товаров. Речь шла о медикаментах, продуктах и товарах, необходимых для поддержки критической инфраструктуры. Также президент Беларуси призвал разбираться с миграционным кризисом. Причем, по его мнению, это должны сделать страны Запада, а Беларусь готова содействовать, как это было раньше. «С тем, что Запад натворил в странах исхода, он должен разобраться сам. Что касается последствий. Мы готовы работать в том формате, который долгое время обеспечивал контроль за ситуацией для обеих сторон», — пообещал он. Александр Лукашенко призвал регулировать искусственный интеллект. «Неуправляемая гонка в этой сфере превращает его из полезного ресурса в оружие. В перспективе — массового поражения», — пояснил он свою позицию. Президент Беларуси также призвал ввести полный запрет на уничтожение или диверсии против АЭС, международных интернет-кабелей и нефте- и газопроводов.

“Большая сделка”

Суммируя сказанное, власти Беларуси призвали страны Евросоюза и другие западные страны к глобальной, т.е «большой сделке». Это значит начать переговоры и консультации, а также отказаться от санкций и политических требований. В результате власти Беларуси готовы будут содействовать в борьбе с нелегальной миграцией и по другим вопросам в качестве “равноправного партнёра” с “собственным достоинством”.

«Нужно договариваться, например, в рамках глобальной сделки. Подход президента Трампа “всё на всё” мы можем обсуждать и с США, и с Европой», — призвал Александр Лукашенко.

В то же время официальный Минск призвал остальные страны объединиться и противостоять Западу совместно.

Что говорят в Европе?

Ранее Telegraf.news писал, что на фоне отсутствия прогресса в мирных переговорах России и Украины, а также стагнации на линии фронта и замедления экономики РФ, официальный Минск предпринял инициативу по возобновлению контактов со странами ЕС.

Высокопоставленный белорусский дипломат Юрий Амбразевич провел переговоры с европейскими дипломатами после того, как МИД Беларуси разослал в прошлом месяце письма ряду стран Евросоюза.

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Тем не менее, пока Евросоюз публично не озвучивал стремление к восстановлению контактов с Минском. В 19-м пакете снова были санкции против Беларуси. Более того, граничащие с Беларусью Польша и Литва, наоборот, усилили в последнее время давление, что привело к закрытию границ с Беларусью.

Польша, однако, допустила некоторую либерализацию в отношениях, но выдвинула ультиматум с политическими требованиями.

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В свою очередь, глава МИД Литвы Будрис высказал предположение, что в ближайшие годы нормализации отношений с Беларусью не будет.

На вопрос, готов ли Вильнюс к переговорам и сотрудничеству с Минском, как ранее призвал МИД Беларуси, Будрис заявил, что в долгосрочной перспективе «не видит возможности нормальных отношений, нормальных торговых отношений».

В Евросоюзе продолжают обвинять власти Беларуси в недемократичности, наличии политзаключенных и содействии России в войне против Украины. Именно эти основные претензии стали основой для ведения санкций. В решениях Совета ЕС они упоминаются в каждом пакете, в который попадала Беларусь.

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Среди стран, которые идут против единой политической линии ЕС можно выделить только Венгрию и Словакию. Власти обеих стран в Евросоюзе называют “пророссийскими”.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, единственный официальный высокопоставленный представитель страны Евросоюза на саммите в Минске, заявил, что ЕС должен следовать принципам “реалполитик” и начать переговоры с Беларусью и Россией, несмотря на свои претензии.

Впрочем, и Венгрия, и Словакия после переговоров одобряли все 19 европейских пакетов санкций, в том числе и против Беларуси.