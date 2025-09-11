Коул озвучил Лукашенко "правильные решения", чтобы США сняли санкции

Опубликовано: 11.09.2025 14:40 , Обновлено: 11.09.2025

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Джон Коул на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске заявил о желании Вашингтона "нормализовать двусторонние отношения" между двумя государствами. Спецпредставитель Трампа озвучил на встрече те "правильные решения", которые могут привести к снятию санкций с официального Минска.

По словам Коула, для нормализации двусторонних отношений между Беларусью и США Вашингтон “готов сделать всё”.

“Снятие санкций, о котором мы сейчас сегодня здесь на встрече с вами объявили, это только начало. И если мы придем к правильным решениям в ходе нашего обсуждения, нашей встречи по остальным заключенным, я думаю, что мы сможем достичь очень многого на пути нормализации”, - пояснил Коул на встрече с Лукашенко.

В последствии общаясь с журналистами, он охарактеризовал отношения США с Беларусью на данном этапе как “хорошие, но не прекрасные”. По его словам, для их улучшения ещё “можно сделать очень много”. В числе прочего Коул назвал возобновление работы американского посольства в Минске, развитие экономических отношений и торговли между двумя странами, но не стал озвучивать конкретные сроки тех или иных шагов.

“Если какие-то расхождения и разногласия между нашими странами и есть, то пусть они остаются где-то внизу. Их не надо вытаскивать на поверхность, а решать по мере необходимости”, - заявил Коул.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на встрече в Минске Джон Коул также заявил о том, что Соединённые Штаты Америки сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа».

США сняли санкции с «Белавиа»