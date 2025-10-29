Евросоюз пригрозил властям Беларуси новыми санкциями

Опубликовано: 29.10.2025 18:11 , Обновлено: 29.10.2025

Евросоюз выступил с заявлением, в котором осуждает «постоянные и провокационные» полеты воздушных шаров с территории Беларуси в Литву. В ЕС заявили, что подобные действия «противоречат предыдущим заявлениям Лукашенко об улучшении отношений с ЕС».

Евросоюз обвинил власти Беларуси в организации «гибридной кампании», которая может «дестабилизировать обстановку в государстве-члене ЕС» и «запугать европейских граждан прямыми угрозами гражданской авиации».

«Все эти действия должны быть немедленно прекращены. Мы призываем белорусские власти безотлагательно принять эффективные меры по контролю за своим воздушным пространством, государственной границей и территорией, а также бороться с организованной преступной деятельностью и предотвращать её, которая ведётся на этой территории», — говорится в документе.

Евросоюз предупредил, что готов «принять дальнейшие соответствующие меры, если подобные действия продолжатся» и не потерпит «никаких гибридных кампаний, направленных против ЕС или любого из его государств-членов».

«Их кто-то там принял или принимает»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 октября на открытии III Международной конференции по евразийской безопасности в Минске прокомментировал инциденты с воздушными шарами на границе с Литвой. Он обвинил Вильнюс в нагнетании обстановки.

«Они же не просто полетели неизвестно куда. Их кто-то там принял или принимает. Кто-то в этом заинтересован. Надо найти и в корне пресечь подобные действия», — заявил глава государства, призвав Литву разобраться с контрабандистами на своей территории.

Александр Лукашенко пообещал извиниться, если Литва докажет, что воздушные шары были запущены по приказу властей Беларуси. Но в то же время, упрекнул Евросоюз в санкциях и отказе от сотрудничества по основным вопросам.

Лукашенко пообещал извиниться перед Литвой за шары, но при условии