Литва выдвинула ультиматум Беларуси, несмотря на «позитивные сигналы». Будут ли переговоры?

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Опубликовано: 12.11.2025 10:07 , Обновлено: 12.11.2025

Власти Литвы заявляют, что граница с Беларусью останется закрытой до тех пор, пока Минск не прекратит «гибридную атаку». При этом премьер-министр Инга Ругинене обвинила литовский бизнес в неподготовленности к кризису, а министр иностранных дел Кястутис Будрис похвалился поддержкой США. В Минске же призывают начать консультации как можно скорее.

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После визита глав МИД Литвы в США литовское правительство ужесточило риторику в отношении властей Беларуси, выдвинув Минску ультиматум для разблокировки границы, где застряли сотни грузовиков. В то время как премьер-министр Инга Ругинене сообщила о получении «позитивных сигналов», министр иностранных дел Кястутис Будрис исключил возможность переговоров, пока Беларусь не возьмёт под контроль контрабандистов и их воздушные шары.

Поводом для кризиса стало решение Литвы закрыть два ключевых пункта пропуска — «Мядининкай» и «Шальчининкай» — до 30 ноября. Власти страны объяснили этот шаг необходимостью противодействия «гибридной атаке» со стороны Минска, включающей запуск контрабандных воздушных шаров и создание помех воздушному сообщению. В Беларуси же во всем обвинили власти Литвы, напомнив, что те уже несколько лет отказываются взаимодействовать по накопившимся вопросам, в том числе по борьбе с контрабандой и нелегальной миграцией.

Тем не менее решение Вильнюса привело к непредвиденным для него последствиям: на белорусской стороне границы оказались заблокированы сотни литовских грузовиков. Их водители и представители ассоциации перевозчиков Linava требуют от властей срочно начать диалог с Минском для решения гуманитарной проблемы. И даже пригрозили забастовкой и перекрытием дорог.

«Бизнес должен был подготовиться»

Однако премьер-министр Литвы Инга Ругинене в интервью радио LRT, хотя и выразила понимание положения перевозчиков, но возложила часть ответственности на самих предпринимателей.

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«Если наш бизнес имеет деловые отношения с Беларусью или со странами, симпатизирующими Беларуси и России, ему, вероятно, стоит оценить риски, — заявила Ругинене. — Границы не были закрыты здесь и сейчас внезапно. Мы уже две недели повторяем и говорим: если гибридная атака не прекратится, мы закроемся на более длительный срок. Вот где мы могли бы действительно подготовиться к этой ситуации».

Глава правительства также подтвердила, что Вильнюс готов открыть границу для возврата грузовиков, но обвинила Минск в отсутствии доброй воли. При этом она отметила, что наблюдаются некие позитивные сдвиги.

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«Беларусь не проявляет никакой доброй воли в этом вопросе, и это говорит о том, что ситуация довольно напряжённая. Мы этим занимаемся, вы видите, что риторика Беларуси меняется… Это говорит о том, что в Литву приходят эти позитивные сигналы, но работы ещё предстоит много», — сказала премьер.

Будрис заручился поддержкой Вашингтона?

В то время как Ругинене говорит о «позитивных сигналах», министр иностранных дел Кястутис Будрис высказался в куда более жёсткой манере, по сути, озвучив ультиматум Беларуси.

В эфире того же радио LRT он заявил, что власти Минска объявив о готовности к переговорам пытаются внести разногласие в позицию ливтоских властей. Он подчеркнул, что не может быть и речи о переговорах с Минском.

По его словам, границу откроют только после того, как в Литву перестанут летать контрабандные шары. Мало того, глава МИД Литвы обвинил власти Беларуси в “готовности к эскалации вплоть до горячей фазы”.

По его словам, Литва заручилась поддержкой США в этом вопросе. И после встреч в Вашингтоне с госсекретарем Марко Рубио американская сторона «занимается этой темой». Будрис также предупредил, что у Литвы есть «список мер реагирования».

А пока дипломаты обмениваются заявлениями, сотни водителей остаются в ловушке на границе, а их компании несут миллионные убытки.

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“Готовы ко всему”

Тем временем, со стороны Беларуси доносятся призывы начать переговоры на высшем уровне, например между МИДами. Президент Беларуси Александр Лукашенко даже поручил главе Совбеза курировать их ход.

Власти Беларуси готовы вести переговоры с любой страной для нормализации отношений и урегулирования сложных ситуаций. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, говоря об обострении на границе с ЕС после решения Литвы закрыть пункты пропуска.

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“Мы готовы и открыты с любой страной вести переговоры о нормализации отношений и урегулировании всех сложных ситуаций. Дело в данном случае в наших соседях”, – сказала Эйсмонт.

Касаясь возможных переговоров с Литвой, пресс-секретарь отметила, что их формат и содержание определяются двумя сторонами. «Думаю, определятся. Мы готовы ко всему», – добавила она.

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