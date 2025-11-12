США добиваются отмены санкций на белорусский калий? В МИД Литвы раскрыли подробности переговоров

Опубликовано: 12.11.2025 07:47 , Обновлено: 12.11.2025

Министр иностранных дел Кястутис Будрис на днях посетил США с официальным визитом, где встретился, в частности, с госсекретарем Марко Рубио. В числе затронутых на переговорах тем фигурировали и отношения с Беларусью, в том числе складывающаяся ситуация на границе. Министр раскрыл некоторые подробности.

В интервью литовскому порталу LRT Будрис признался, что пожаловался Рубио на ухудшившуюся ситуацию с контрабандными воздушными шарами на границе с Беларусью, которые периодически нарушают нормальное авиасообщение в Литве. Ответственность за эту “враждебную гибридную деятельность”, как он её назвал, министр возложил на белорусскую сторону.

Глава литовского МИД подчеркнул, что страна будет отвечать на это усилением национальных санкций и настаивать на санкциях со стороны Европейского союза, и заявил, что США поддерживают Литву в этом вопросе.

“Америка же включает этот вопрос в свои переговоры с Беларусью. Она уже делает это в режиме реального времени. И это заставляет меня думать, что мы в хорошей ситуации, мы на одной волне с нашими союзниками, и мы будем двигаться вперёд”, - заявил Будрис.

Что касается возможного возобновления транзита белорусских калийных удобрений, о котором в последнее время заговорили и в самой Литве, министр иностранных дел признался, что этот вопрос на его переговорах с Рубио не затрагивался. При этом он подчеркнул, что санкции в отношении белорусского калия были введены не Вашингтоном, а Евросоюзом и самой Литвой в качестве дополнительных национальных ограничительных мер.

“Мы об этом не говорили. Это не входит в общий список тем для обсуждения. Это наше дело. Соединённые Штаты Америки, конечно, координируют, информируют, но делают это на двусторонней основе. Наши санкции – это дело Европейского союза. Этой темы там не было”, - пояснил Будрис.

Он признался, что у литовских властей “были опасения”, что американская сторона в свете их переговоров с Минском об освобождении очередной партии заключённых может предъявить Литве какие-либо дополнительные требования. Однако пока, по словам министра, никаких условий Вашингтон Вильнюсу не ставил.

“Нужно понимать, что мы имеем дело с союзником. Союзник – это высшая, самая интимная форма обязательств друг перед другом. Никто так не работает. Это отложено в сторону”, - заявил Будрис.

Он отметил, что главная цель США, которой они добиваются в переговорах с Беларусью - освободить из тюрем всех заключённых. По мнению литовского министра, у американцев для этого есть все возможности. Однако он обозначил категоричную позицию Литвы в этом вопросе: эта цель не должна достигаться за счёт поощрения “гибридных атак” на границе.

“Но мы, конечно же, не можем позволить Лукашенко увлечься. Именно об этом мы говорили. Это не может быть ценой этого. И здесь у нас есть взаимопонимание”, - резюмировал глава литовского МИД.

Ранее Telegraf.news рассказал, что после того, как президент США Дональд Трамп назначил Джона Коула специальным посланником США по Беларуси, в соседней Литве заговорили о возможном снятии европейских санкций в отношении белорусских калийных удобрений. По мнению политических обозревателей, именно это может быть условием Минска Вашингтону для освобождения очередной партии заключённых из белорусских тюрем.

В Литве предложили снять ограничения на транзит белорусского калия