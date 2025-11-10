"Ждите красивых вливаний" - Рыженков обвинил Вильнюс в попытке заработать на конфликте с Минском

Опубликовано: 10.11.2025 08:10 , Обновлено: 10.11.2025

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков обвинил литовские власти в попытке заработать на "конфликтном потенциале" с Минском. Именно это, по мнению дипломата, стало причиной закрытия границы с Беларусью.

Выступая в эфире телеканала “Беларусь 1”, Рыженков назвал причиной “конфронтации” Вильнюса с Минском “безудержное желание” литовской стороны “заработать на конфликтном потенциале” в отсутствие потенциала промышленного и логистического.

“Заработать политические очки, показав всему Европейскому союзу, дескать, смотрите, мы сдерживаем орды варваров - уважайте нас за это, помогайте нам за это. Потому что по-другому никак страны Балтии себя проявить не могут, от слова “совсем”, - высказал своё видение ситуации глава белоруской дипломатии.

По мнению министра, в этом вопросе литовские власти взяли пример с соседней Польши. По его словам, недавнее аналогичное “шоу” на границе с Беларусью для польских властей обернулись “десятками миллиардов евро”, выделенных на обустройство своих рубежей. По мнению Рыженкова, Литва “решила пойти тем же путем”.

“Ждите красивых вливаний в Литву со стороны Европейского союза”, - дал свой прогноз глава белорусского МИДа.

При этом с точки зрения репутации как надежного логистического партнера для грузоперевозчиков, по словам Рыженкова, Литва от закрытия границы с Беларусью ни разу не выигрывает. По подсчётам белорусской стороны, литовские перевозчики уже потеряли порядка 1 млрд долларов из-за этого, а долгосрочный эффект от такого шага, по словам Рыженкова, будет “на годы вперед”.

“Чем думают в Литве, я не знаю. Но то, что это не на благо народа Литвы и что это абсолютно не отвечает интересам развития государства, это точно. Каждый такой шаг несет для Литвы только убытки”, - резюмировал глава белорусской дипломатии.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Вильнюсе сообщили, что Европейский союз приступает к работе над следующим пакетом санкций в отношении Беларуси. Это происходит на фоне закрытия литовско-белорусской границы для грузового транспорта и взаимных обвинений сторон.

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