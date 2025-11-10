Границу всё-таки откроют? В Литве объявили о резком снижении числа контрабандных шаров

Опубликовано: 10.11.2025 13:00 , Обновлено: 10.11.2025

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович сообщил, что решение Вильнюса о закрытии границы принесло результаты. Может ли Литва рассмотреть возможность досрочного открытия границы?

Как заявил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович, если в октябре было зафиксировано около 70 шаров, то за первую треть ноября – всего семь или восемь. Эта информация может стать важным аргументом в решении о дальнейшей судьбе закрытой границы. Возможно, официальный Вильнюс начал готовить почву для отмены шатдауна на границе.

«Мы видим, что с конца прошлого месяца, с октября, это давление уже даёт результаты», — отчитался министр в эфире литовского радио.

При этом он допустил, что часть денег и оборудования для GPS-слежения, необходимого для организации контрабанды, ранее всё же попадало в Беларусь из Литвы. А закрытие границы могло перекрыть поставки.

Напомним, что правительство Литвы закрыло границу с Беларусью до 30 ноября. В ответ власти Беларуси запретили движение литовских фур по территории Беларуси.

Тем временем Александр Лукашенко объявил в понедельник, что застраяшие грузовики на литовских номерах могут в Беларуси конфисковать. Он выдвинул ультиматум - фуры смогут вернуться в Литву только после полного открытия границ.

В свою очередь, глава МВД Литвы сообщил, что власти обсуждают, как увеличить пропускную способность частично работающего пункта пропуска «Мядининкай», чтобы позволить вернуться грузовикам литовских компаний.

Несмотря на позитивную динамику с шарами, официальный Вильнюс пока не дал сигналов о готовности открыть границу досрочно. Основным условием там называют полное прекращение «гибридных атак».