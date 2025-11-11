У Лукашенко назвали, с кем готовы вести переговоры в ЕС - "Мы готовы ко всему"

Опубликовано: 11.11.2025 17:00 , Обновлено: 11.11.2025

Власти Беларуси готовы вести переговоры с любой страной для нормализации отношений и урегулирования сложных ситуаций. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, говоря об обострении на границе с ЕС после решения Литвы закрыть пункты пропуска.

«Мы готовы и открыты с любой страной вести переговоры о нормализации отношений и урегулировании всех сложных ситуаций. Дело в данном случае в наших соседях», – сказала Эйсмонт.

Касаясь возможных переговоров с Литвой, пресс-секретарь отметила, что их формат и содержание определяются двумя сторонами. «Думаю, определятся. Мы готовы ко всему», – добавила она.

Эйсмонт при этом заявила, что официальный Минск учитывает ситуацию с транзитом грузов в российский анклав на территории Евросоюза - Калининград. «Должна заметить, что мы внимательнейшим образом отслеживаем прохождение грузов России на Калининград. Контролируем и отслеживаем», – уточнила она.

По ее словам, Президент Беларуси отреагировал на возможные угрозы в адрес транзита «так, как реагировали бы в России, и даже жестче». «И пока, обратите внимание, грузы идут», – заключила представитель Дворца Независимости.

Поводом для заявления стала обострившаяся ситуация на белорусско-литовской границе. Власти Литвы ранее закрыли автомобильные пункты пропуска, обвинив Минск в организации провокаций с воздушными шарами, которые мешали работе аэропортов. В ответ Беларусь запретила литовским фурам передвигаться по своей территории, в результате чего десятки грузовиков оказались заблокированы.

Литовская сторона заявила о готовности провести переговоры на уровне командующих пограничными службами, чтобы открыть «эвакуационные коридоры» для застрявших фур. Однако официальный Минск настаивает на переговорах на более высоком, дипломатическом уровне. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил министру иностранных дел Максиму Рыженкову организовать такие переговоры с литовскими властями.

До этого на протяжении долгого времени в Минске заявляли, что и Польша, и Литва отказываются от любых переговоров и не реагируют на призывы к взаимодействию. Ухудшение отношений началось после 2020 года, и еще больше после 2022 года.