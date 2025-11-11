Литва заплатит 2,6 млн евро? В ГТК отчитались о взятых под контроль литовских фурах

Опубликовано: 11.11.2025 11:10 , Обновлено: 11.11.2025

Более 1100 грузовиков с литовскими номерами находятся на территории Беларуси после закрытия границы Литвой, утверждают в ГТК Беларуси. Белорусские власти обязали водителей перевезти технику на спецстоянки и ввели плату за охрану подразделениями МВД Беларуси — 120 евро в сутки за каждый автомобиль.

Таким образом, за 1100 грузовиков перевозчики обязаны платить до 132 000 евро ежедневно. А до конца ноября (с 11 по 30 ноября — 20 дней) общая сумма составит 2,64 млн евро.

“Те, кто их охраняет, попросили 120 евро за сутки. Заплатили за охрану. Сколько суток будут стоять — умножить на 120 евро — платите, забирайте автомобили с грузом”, - заявил ранее Александр Лукашенко.

В ГТК отчитались, что на платные стоянки уже отправили 800 литовских грузовиков:

“Берестовица” — 350,

“Бенякони” — 160,

“Котловка” — 220,

“Каменный Лог” — 70.

Впрочем, Лукашенко предупредил, что при отсутствии решения со стороны Литвы в ближайшие дни возможна конфискация транспортных средств. При этом он подтвердил готовность Беларуси открыть границу “в течение считанных часов”.

Конфликт возник после закрытия Литвой пунктов пропуска “Мядининкай” и “Шальнининкай” в ответ на инциденты с воздушными шарами. Власти Литвы оценивают количество застрявших грузовиков в 400-500 единиц, ассоциация перевозчиков Литвы Linava утверждала о 5000 фур, белорусская сторона — о более 1000.