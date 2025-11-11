Литва заплатит 2,6 млн евро? В ГТК отчитались о взятых под контроль литовских фурах
Более 1100 грузовиков с литовскими номерами находятся на территории Беларуси после закрытия границы Литвой, утверждают в ГТК Беларуси. Белорусские власти обязали водителей перевезти технику на спецстоянки и ввели плату за охрану подразделениями МВД Беларуси — 120 евро в сутки за каждый автомобиль.
Таким образом, за 1100 грузовиков перевозчики обязаны платить до 132 000 евро ежедневно. А до конца ноября (с 11 по 30 ноября — 20 дней) общая сумма составит 2,64 млн евро.
“Те, кто их охраняет, попросили 120 евро за сутки. Заплатили за охрану. Сколько суток будут стоять — умножить на 120 евро — платите, забирайте автомобили с грузом”, - заявил ранее Александр Лукашенко.
В ГТК отчитались, что на платные стоянки уже отправили 800 литовских грузовиков:
- “Берестовица” — 350,
- “Бенякони” — 160,
- “Котловка” — 220,
- “Каменный Лог” — 70.
Впрочем, Лукашенко предупредил, что при отсутствии решения со стороны Литвы в ближайшие дни возможна конфискация транспортных средств. При этом он подтвердил готовность Беларуси открыть границу “в течение считанных часов”.
Конфликт возник после закрытия Литвой пунктов пропуска “Мядининкай” и “Шальнининкай” в ответ на инциденты с воздушными шарами. Власти Литвы оценивают количество застрявших грузовиков в 400-500 единиц, ассоциация перевозчиков Литвы Linava утверждала о 5000 фур, белорусская сторона — о более 1000.