Лукашенко обвинил Литву в «мышковании» и не исключил конфискации литовских фур в Беларуси

Опубликовано: 10.11.2025 12:22 , Обновлено: 10.11.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании во Дворце независимости по теме программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, что готов открыть границу с Литвой в течение считанных часов.

«Хочу заявить: мы готовы к открытию границы давно. Мы ее не закрывали. В течение нескольких часов она с нашей стороны может возобновить свою работу. Пограничники в целом к этому готовы», — пообещал он.

По его словам, власти Литвы занялись «мышкованием», когда поняли, что после закрытия границы с Беларусью сложилась «непростая ситуация».

«Они, я это называю мышкованием, обратились в Лидский пограничный отряд с не то просьбой, не то требованием открыть границу. На участке там два погранперехода у нас работают. На одном из участков открыть границу. “Мы якобы будем эвакуировать какие-то автомобили…”», — заявил Александр Лукашенко.

Однако, по словам президента, белорусские пограничники и таможенники отозвали сотрудников с закрытых пунктов пропуска.

«Закрыли — закрыли. Наши службы перераспределены на другие участки — это было мое решение. Будут готовы — будем договариваться. Хотите эвакуировать — эвакуируйте», — заявил он.

По его словам, все литовские фуры, застрявшие в Беларуси, собрали в одном месте, чтобы «потом не обвиняли, что мы там что-то плохое сделали». При этом Александр Лукашенко заявил, что охрана грузовиков не бесплатна.

«Те, кто их охраняет, попросили, по-моему, 120 евро за сутки. Заплатили за охрану. Сколько суток будут стоять — умножить на 120 евро, — платите, забирайте автомобили с грузом», — сказал Президент.

Однако Александр Лукашенко не исключил, что если в ближайшие дни решения со стороны Вильнюса не будет, то машины могут уже и не вернуться в Литву. «Вплоть до конфискации этих автомобилей. Они не могут болтаться на дорогах — 1100 или 1200 огромных фур, которые стояли где-то там на дороге», — заявил он.

Александр Лукашенко уточнил, что Беларусь почти ничего не возит в Литву, а основные грузы идут из других стран. «А с казахами, россиянами, китайцами, другими странами им придется очень серьезно не просто объясняться, а разбираться. Потому что так никто не поступает», — заявил он.

Напомним, что Литва закрыла пропускные пункты на границе с Беларусью после инцидентов с воздушными шарами, которые нарушили работу литовских аэропортов. Власти соседней страны обвинили Минск в «гибридных провокациях». В ответ власти Беларуси обвинили Литву в раздувании конфликта, не соответствующего реальности.

По оценкам Литвы, в Беларуси осталось порядка 400-500 фур с литовскими номерами. В Минске говорят о более чем 1000 грузовиков.