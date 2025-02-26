«Для нас это смешно» - Глава МИД в ООН раскритиковал Литву, Латвию и Польшу за «активную милитаризацию»

Опубликовано: 26.02.2025 15:29 , Обновлено: 25.09.2025

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков 26 февраля, выступая в Женеве на полях Конференции ООН по разоружению, раскритиковал соседние Латвию, Литву и Польшу за "активную милитаризацию" и раздувание военных бюджетов. Он также категорично заявил, что сотрудничество Минска и Москвы, в том числе военное, "не несет угроз третьим странам".

Рыженков в качестве примера “активной милитаризации НАТО” привёл Польшу, которая на протяжении последних нескольких лет последовательно увеличивает свой военный бюджет.

“Скажите мне, как стране, граничащей с Польшей, это всё в оборонительных целях? Разве так поступают страны, которые не хотят войны?! Для нас это смешно! Для Беларуси, которая граничит с НАТО, ситуация с активной милитаризацией этой Организацией нашего региона, представляет угрозу”, - обратился глава белорусского МИД с трибуны ООН.

По словам Рыженкова, Литва планирует направлять на военные нужды “почти четверть всех госрасходов”, а Латвия - “до трети госбюджета”. При этом Беларусь, по его словам, “не намерена ввязываться в безумную закупку дорогостоящего оружия” и кратно увеличивать собственные вооруженные силы, дабы “не провоцировать дальнейшую конфронтацию”.

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“Это бесполезно. Да и у нас есть на что тратить государственные деньги – на здравоохранение, социальные нужды, развитие, дороги, создание безопасной среды для наших граждан”, - заявил министр иностранных дел.

Развитие же военного сотрудничества с соседней Россией, в том числе, запланированное размещение на территории Республики российских баллистических ракет “Орешник” и ядерного оружия глава МИД назвал “вынужденными ответными шагами по обеспечению национальной безопасности и укреплению обороноспособности” страны. При этом он подчеркнул, что делает это Беларусь хоть “последовательно и прозрачно!.. для соседей и международного сообщества”.

“Хватит говорить: “русские идут”

Рыженков заявил, сотрудничество Минска с Москвой “не несет угроз третьим странам”.

“Хватит говорить об угрозе: “русские идут”. Никуда они дальше не придут! Ни в Берлин, ни в Париж. Не надо лить воду на мельницу риторики военно-промышленных комитетов и связанных с ними политических кругов. Особо говорю это для НАТО!” - процитировала выступление министра пресс-служба МИДа.

Рыженков призвал страны “перестать смотреть друг на друга через прицел орудий”, и “не разговаривать в формате политических ультиматумов и безумных экономических санкций”, а строго следовать “принципу равной и неделимой безопасности для всех государств, через равноправный и взаимоуважительный диалог”.

Днём ранее Рыженков, выступая на 58-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, подверг критике ситуацию с правами человека в странах Запада и призвал к глобальной «перезагрузке» в этой сфере.

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Сколько реально тратят на оборону соседи Беларуси?

Ранее Telegraf.news рассказал, что 17 января президент Литвы Гитанас Науседа объявил о том, что страна увеличит свои траты на оборону. Такое решение было принято на заседании государственного совета по обороне, в который входит высшее руководство Литвы и представители оборонного ведомства. Планируется, что затраты на оборону со следующего года вырастут до 5-6% ВВП, то есть в этом случае в 2026 году страна может потратить на свою оборону порядка 5,2 млрд евро.

Президент Литвы пообещал выделять на оборону до 6% ВВП. Сколько это в евро?

[info_b]Для сравнения, в республиканском бюджете Беларуси на 2025 год расходы на национальную оборону запланированы на уровне 4,726 млрд рублей, что эквивалентно сегодня 1,4 млрд долларов.[/info_b]

В бюджете соседней Польши на 2025 год также заложены рекордные расходы на оборону — порядка 40 млрд евро или 4,7% от ВВП страны. Власти Латвии также в начале этого года объявили о похожих решениях, пообещав в ближайшие несколько лет увеличить расходы на оборону до 4% от ВВП.

Минобороны Польши отчиталось о возведении первого участка укреплений «Восточного щита»

Власти соседних с Беларусью стран, действительно, в последние годы активно усиливают защиту своих границ и пока, судя по всему, останавливаться не планируют. Так, 13 февраля Минобороны Польши отчиталось о завершении работ на первом участке укреплений, возводимых на границе с Беларусью и Россией в рамках масштабного проекта “Восточный щит”. Ведомство опубликовало фотографии, на которых наглядно показало, как будут выглядеть пограничные укрепления, на которые польские власти обещали потратить порядка 2,5 млрд долларов.

«Опасное место» — Польский генерал призвал заминировать границу с Беларусью

Тем временем бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что стране следует заминировать границы с Беларусью и Россией. А в декабре прошлого года американское издание The Financial Times сообщило, что власти Польши приняли решение не просто модернизировать недавно построенную стену на границе с Беларусью. Там якобы решили к лету 2025 года полностью перекрыть границу с Беларусью.

Польша пообещала перекрыть границу с Беларусью на 100% — The Financial Times. Когда?