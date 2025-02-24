Опубликовано: 24.02.2025 19:19 , Обновлено: 24.02.2025

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, выступая на 58-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, подверг критике ситуацию с правами человека в странах Запада и призвал к глобальной «перезагрузке» в этой сфере, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По словам главы МИД, страны, «которые навесили миллион ярлыков в области прав человека», зачастую сами сталкиваются с серьёзными проблемами в этой сфере. В качестве примера он привёл Латвию, которая, по его словам, «за 30 лет верховенства права и демократии потеряла более 30 процентов своего населения», а граждане которой «стоят в очереди на границе, чтобы попасть в Беларусь».

Рыженков заявил, что в Беларуси граждане живут под мирным небом и чувствуют себя в полной безопасности. «Белорусы не опасаются, что их застрелят из автомата, зарежут ножом или собьёт грузовик», — сказал он.

По словам министра иностранных дел, жители республики не боятся за жизнь своих детей, когда те идут в школу или играют во дворе. Белорусы имеют работу и достаточную зарплату, в том числе, чтобы не экономить на питании, чистой воде, обогреве жилищ и электричестве, а также употребляют качественные натуральные продукты, отметил Рыженков.

Он добавил, что граждане страны «политически грамотны и активны». Также в стране, по словам Рыженкова, доступны бесплатные детские сады, среднее и высшее образование и здравоохранение.

Он отметил, что Беларусь досрочно достигла четырёх Целей устойчивого развития ООН: ликвидация нищеты, чистая вода и санитария, уменьшение неравенства и сохранение экосистем суши.

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Рыженков отметил, что Беларусь неоднократно предупреждала о недопустимости «изобретения сомнительных правозащитных концепций». «Когда там, на Западе, наконец поймут, что права человека — это платформа для диалога и сотрудничества, а не конфронтации?» — задал вопрос Рыженков.

Он заявил, что Беларусь готова поддержать инициативы ООН, направленные на устойчивость и справедливость, но призвал «провести глобальную перезагрузку в сфере прав человека», которая учитывала бы многообразие политических систем, путей развития, культурных традиций и устанавливала бы запрет на двойные стандарты.

Что сказал генсек ООН?

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на открытии сессии, также выразил обеспокоенность ситуацией с правами человека в мире. Он осудил действия «поджигателей войны», которые, по его словам, пренебрегают международным правом и Уставом ООН.

Генсек ООН упомянул о продолжающихся конфликтах, в частности, в Украине и секторе Газа, призвав к прекращению огня и поиску мирных решений. Он подчеркнул, что «права человека задыхаются», а на смену диалогу приходят насилие и нарушение прав на питание, воду и образование. «Пришло время для дипломатии и диалога», — резюмировал Гутерриш.

Он также призвал к «постоянному прекращению огня, освобождению всех заложников, необратимому прогрессу в направлении решения о двух государствах».

Гутерриш также предостерёг от нетерпимости по отношению к уязвимым группам населения и раскритиковал тех, для кого права человека являются угрозой «власти, прибыли и контроля». «Словесное насилие в Интернете может легко перерасти в физическое насилие в реальной жизни», — отметил Гутерриш.

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