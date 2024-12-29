Польша пообещала перекрыть границу с Беларусью на 100% - The Financial Times. Когда?

Опубликовано: 29.12.2024 12:15 , Обновлено: 29.12.2024

Американское издание The Financial Times сообщило, что власти Польши приняли решение не просто модернизировать недавно построенную стену на границе с Беларусью. Там якобы решили к лету полностью перекрыть границу с Беларусью. Но речь, кажется, не идёт о закрытии КПП на границе. По крайне мере пока...

[inf]Власти Польши в июне 2024 года [link href=“https://telegraf.news/world-news/polskie-vlasti-predlozhili-polnostju-zakryt-granicu-s-belarusju/” target=“_blank” rel=“noopener”] рассматривали [/link] вопрос закрытия двух оставшихся работающих погранпереходов на границе с Беларусью.. Но позднее отказались от этой идеи на какое-то время.[/inf]

По данным американского издания, Варшава видит в усилении стены способ остановить приток нелегальных мигрантов, который там называет следствием “гибридной войны России”.

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Дополнительные инфраструктурные работы вдоль 400-километровой восточной границы, о которых правительство Дональда Туска объявило в начале этого года, планируется завершить к середине 2025 года, сказал Мацей Дущик, заместитель министра по делам миграции Польши.

По его словам, после завершения работ «безопасность границы будет близка к 100%, насколько это возможно».

Сейчас Польша потратила более 2,5 млрд злотых (587 млн евро) на укрепление границы, половину из которых выделило правительство Туска. «Этот искусственно созданный миграционный маршрут будет закрыт следующим летом, я надеюсь и верю в это», — выказал уверенность Дущик.

На данный момент правительство Польши приказало установить дополнительные камеры ночного видения и тепловизоры, построить новую дорогу для патрулирования границы и укрепить пятиметровый стальной забор, который предыдущее правительство, сформированное PiS, построило в 2022 году.

“Уничтожать нарушителей”

Тем временем, власти Беларуси также заявили, что будут укреплять безопасность своей западной границы. 26 марта Александр Лукашенко во время визита в Ошмянский район приказал уничтожать всех “провокаторов” на рубежах.

«Мы расслабляться не должны. Мы уверены, что если мы где-то успокоимся, они на нас нападут. Это абсолютно точно. Но мы-то туда не собираемся идти», — сказал Лукашенко.

В то же время, Александр Лукашенко отверг подозрения в том, что Беларусь вместе с Россией готовится ко вторжению в Польшу или Литву.

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«Дурь полная. Мы не собираемся на них нападать. Мы выстраиваем здесь систему обороны. Они ждут это. Они провоцируют нас, чтобы мы хоть как-то им ответили», — заявил он в Ошмянском районе.

Лукашенко приказал уничтожать нарушителей белорусской границы

Что касается потока нелегалов в ЕС, идущих через границу Беларуси, то ещё в 2021 году президент Беларуси призвал страны Запада пропустить всех.

«Вот они видят, что в руках Лукашенко некий инструмент… Поляки там, американцы прежде всего и так далее. Но элементарно забрать из рук Лукашенко этот инструмент — и весь вопрос решится. Ну, логично? Ну почему они не заберут у меня этот инструмент? Откройте гуманитарный коридор», — подчеркнул заявил он в интервью российскому госагентству РИА Новости в 2021 году.

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