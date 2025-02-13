Минобороны Польши отчиталось о возведении первого участка укреплений «Восточного щита»

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Опубликовано: 13.02.2025 12:31 , Обновлено: 13.02.2025

Министерство обороны Польши 13 февраля отчиталось о завершении работ на первом участке укреплений, возводимых на границе с Беларусью и Россией в рамках масштабного проекта "Восточный щит". Ведомство опубликовало фотографии, на которых наглядно показало, как будут выглядеть пограничные укрепления, на которые польские власти обещали потратить порядка 2,5 млрд долларов.

В Минобороны Польши заявили об “ускорении работ по повышению безопасности государственных границ”. Пока дополнительные элементы укрепления установили лишь на небольшом участке протяженностью 2,3 км. Точную локацию укреплений в ведомстве не указали, отметив, что работы проводились “вблизи стратегических пограничных переходов”.

[info_b]Как известно, на границе Польши с Беларусью установлено 6 автомобильных погранпереходов, с Калининградской областью России - 3 КПП. Впрочем, в настоящее время открытыми остаются далеко не все из них. [/info_b]

В настоящее время ведется подготовка к строительству второй очереди укреплений, сообщили в польском ведомстве, подчеркнув, что работы ведутся при сотрудничестве со странами Балтии. Параллельно с этим страны выстраивают “Балтийскую линию обороны”.

Тайны «Восточного щита». Что власти Польши на самом деле задумали сделать на границе с Беларусью?

Как видно предоставленным польским Минобороны фото, она предполагает в том числе и установку физических барьеров по типу бетонных противотанковых “ежей”.













В Минобороны Польши заявили, что новая национальная программа сдерживания и обороны страны является “ответом на современные угрозы”, а её главной целью является “сдерживание потенциального агрессора”.

“Чем лучше охраняется граница, тем надежнее гарантия безопасности и мира”, - резюмировали в ведомстве.

Польша отчиталась о строительстве «электронного барьера» с 1,3 тыс. камер на границе с Беларусью

Ранее Telegraf.news рассказал, что весной прошлого года власти Польши пообещали выделить 2,5 млрд долларов на «всевозможные препятствия» на границе с Беларусью и Россией. А на днях пограничная служба Польши отчиталась о завершении установки электронного шлагбаума и системы видеонаблюдения в Подляском воеводстве, на пограничных реках с Беларусью. Проект стоимостью более 85 млн злотых (порядка 71 млн рублей) призван усилить контроль на участке польско-белорусской границы протяжённостью 47 км.

Власти Польши пообещали выделить 2,5 млрд долларов на «всевозможные препятствия» на границе с Беларусью

Президент Беларуси Александр Лукашенко в январе этого года комментировал ситуацию с пунктами пропуска на границе с Польшей, заявив, что Беларусь не заинтересована в сообщении с этой страной.

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