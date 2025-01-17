Президент Литвы пообещал выделять на оборону до 6% ВВП. Сколько это в евро?

Опубликовано: 17.01.2025 15:39 , Обновлено: 17.01.2025

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу, 17 января, объявил о том, что страна увеличит свои траты на оборону. Такое решение было принято на заседании государственного совета по обороне, в который входит высшее руководство Литвы и представители оборонного ведомства. Планируется, что затраты на оборону вырастут до 5-6% ВВП страны. Журналисты Telegraf.news посчитали, сколько это выйдет в денежном эквиваленте и сравнили с расходами Беларуси на национальную оборону.

По словам Науседы, увеличение финансирования обороны предусмотрено со следующего года. Сейчас, как ранее заявляло руководство Литвы, страна тратит не менее 3% от ВВП на эти цели, а в 2025 году обещали довести их до уровня соседней Польши (та в 2025 году обещала потратить порядка 4,7% от своего ВПП). Теперь решено увеличить эту цифру в 2026-2030 годах до 5-6%.

Согласно данным литовского Минфина, номинальный ВВП, который измеряется в текущих рыночных ценах без учета инфляции, на 2026 год Вильнюсом запланирован на уровне чуть более 86,7 млрд евро (в этом году - порядка 82 млрд евро). Таким образом, если обещания литовских властей будет выполнено, в 2026 году страна может потратить на свою оборону порядка 5,2 млрд евро (если такой уровень затрат будет достигнут уже в этом году, это будет равнозначно 4,03 млрд евро).

[info_b]Для сравнения, в республиканском бюджете Беларуси на 2025 год расходы на национальную оборону запланированы на уровне 4,726 млрд рублей, что эквивалентно сегодня 1,4 млрд долларов.[/info_b]

Науседа пояснил, что увеличение затрат на оборону необходимо, чтобы ускорить развертывание армейской дивизии, возвести необходимую критическую инфраструктуру и достичь “полного потенциала” армии уже к 2030 году, а не “когда-нибудь в отдаленном будущем”, передало агентство LRT.

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал партнеров Литвы по НАТО “последовать их примеру”.

“Трудные времена требуют смелых решений и лидерства. Мы призываем наших союзников последовать этому примеру. Эпоха пассивных стратегий “давайте посидим и подождем” закончилась”, - заявил он.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце прошлого года власти Литвы признались, что, вероятнее всего, не успеют вовремя разместить у себя бригаду бундесвера из 5000 немецких солдат. В настоящее время для них на литовском полигоне Руднинкай, расположенном в 20 километрах от границы с Беларусью, возводят военный городок.

Власти Литвы признались, что не успеют вовремя разместить на границе с Беларусью немецкую бригаду