"Опасное место" — Польский генерал призвал заминировать границу с Беларусью

Опубликовано: 29.04.2024 10:31 , Обновлено: 29.04.2024

Бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что стране следует заминировать границы с Беларусью и Россией.

По его словам, это необходимо, несмотря на то, что “угрозы полномасштабной войны в Европе сейчас нет”.

*«Однако нам нужно готовиться, создавать вооружённые силы, состоящие из хорошо вооружённых и мотивированных солдат. Если мы будем сильными, никакая война не начнётся», *– отметил Вальдемар Скшипчак.

Он добавил, что в военное время начинать строительство уже может быть поздно. По его словам, вся граница с Беларусью, “будь то литовская, польская или латвийская – опасное место”, сообщил онлайн-портал Delfi.

“Я убеждён, что и Литва, и Польша должны начать строительство мощных укреплений. И Лукашенко, и Путин должны знать, что если они решатся начать войну, их войскам придётся преодолевать настолько укрепленные районы, что это потребует огромных жертв со стороны их военных”, — отметил бывший командующий сухопутными войсками Польши.

Ранее Telegraf.news писал, что Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил: надо увеличить количество военных на границе с Беларусью, Украиной и Литвой. Подобные меры политик пообещал ввести в связи с увеличением числа незаконного пересечения границы.

По его словам, в последнее время наблюдался «рост попыток незаконного пересечения», пишет издание PAP. Косиняк-Камыш добавил, что с 2021 года со стороны Беларуси продолжается «миграционное давление», а за три месяца 2024 года пограничники зафиксировали более 2300 нелегальных попыток въезда на территорию ЕС.

Глава Министерства обороны отметил, что правительство пообещало выделить средства на укрепление инфраструктуры и увеличить количество военнослужащих. Также он заявил, что власти сделают всё для того, чтобы «защитить границы и неприкосновенность Польши».

«Мы будем защищать каждый клочок земли» — Глава Минобороны Польши пообещал увеличить количество военных на границе с Беларусью