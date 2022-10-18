50/50 - У Зеленского ждут войну с Беларусью зимой. На Западе назвали три сценария

📊 Анализ

Опубликовано: 18.10.2022 11:07 , Обновлено: 18.10.2022

Военные аналитики в США и Польше пристально следят за вводом в Беларусь российских войск. Там просчитали три варианта развития событий и пришли к выводу, что открытие нового фронта - самый маловероятный. А вот в Офисе Зеленского настроения поменялись.

Начало войны на северном фронте стало бы большой проблемой для ВСУ.

“Перспектива того, что протяженная северная граница Украины станет проходом для российских войск во второй раз в этом году, станет кошмаром для и без того растянутых сил Украины. Украину и Беларусь разделяет 1000-километровая граница, большая часть которой малонаселена и покрыта густыми лесами”, - [link href=“https://edition.cnn.com/2022/10/17/europe/russia-ukraine-belarus-troops-intl-cmd/index.html” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщил [/link] телеканал CNN.

На данный момент украинская армия проводит наступательные операции на востоке и юге, сдерживая российские войска в некоторых районах Донецка и Запорожья. После семи месяцев войны украинская армия испытывает, на самом деле, такое же истощение, как и ее враг. Переброска войск для защиты своего северного фланга растянула бы силы ВСУ, уже сражающиеся на нескольких фронтах.

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В то же время, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил на прошлой неделе, что США не увидели признаков того, что белорусские войска “готовятся войти или войдут”. Но признал, что “любые дополнительные войска под российским командованием - это повод для беспокойства”.

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Конрад Музыка, независимый военный аналитик из Польши, внимательно следит за белорусскими военными и считает, что они “относительно слабы”. Именно поэтому не верит в наступление с территории Беларуси на Украину.

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Музыка написал в своем Twitter: “Белорусские Вооруженные силы в значительной степени являются мобилизационной силой. Их численность составляет примерно 50-60% от необходимой численности в мирное время”.

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По его подсчётам, чтобы достичь полного штата, им потребуется мобилизовать не менее 20 000 человек, считает польский эксперт.

Объявлеге мобилизации было бы важным признаком. Но на прошлой неделе Александр Лукашенко в очередной раз повторил, что Беларусь не планирует объявлять никакой мобилизации.

По мнению Конрада Музыки, ввод российских войск в Беларусь могут иметь три причины:

Подготовка к нападению государств НАТО;

Связать украинские силы вдоль белорусской границы;

Подготовка к нападению на Украину.

По его мнению, первого точно не произойдет, а последний вариант был бы крайне непопулярен в Беларуси, где и близко нет того уровня враждебности по отношению к Украине, который есть в России.

Несмотря на недавнюю частичную мобилизацию в России, базирующийся в США Институт изучения войны (ISW) считает, что российские военные - на данный момент – неспособны сформировать еще один ударный кулак для нападения на Украину с севера.

“Российские силы продолжают истощать свои собственные боевые возможности, поскольку они изматывают себя попытками захватить крошечные деревни на Донбассе и просто не имеют в наличии боеспособных механизированных войск, чтобы дополнить белорусское вторжение на север Украины”, - заявили в ISW в пятницу.

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В то же время, в Украине, где раньше также отрицали возможность нового наступления России со стороны Беларуси, настроения поменялись.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что вероятность открытия северного фронта - 50 на 50. По его мнению, повторное нападение на Киев может быть ближе к Новому году.

«Они создают группировку в Беларуси и при определенных условиях могут бросить ее в бой. Она не будет подготовлена, не решит задачу по захвату столицы, но проблему нам составит. Вероятность 50/50. Пока они накопятся – это конец ноября, как раз в самую зиму пойдут».

При этом, Алексей Арестович ещё 28 сентября заявил, что украинские военные в случае скопления российских войск на территории Беларуси могут нанести превентивные удары.

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Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко дал интервью телеканалу NBC, в котором заявил, что армия Беларуси не собирается воевать в Украине. При этом он подтвердил, что власти Беларуси поддерживают Россию после ее вторжения на территорию Украины.

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В свою очередь, министр обороны Беларуси Виктор Хренин 11 октября рассказал о задачах совместной «региональной группировки войск» Беларуси и России, развертывание которой объявил днем ранее Александр Лукашенко.

«Еще раз подчеркиваем, что задачи Региональная группировка войск сугубо оборонительные. А все мероприятия, проводимые в настоящий момент, направлены на адекватное реагирование на действия вблизи наших границ», — заявил Хренин.

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