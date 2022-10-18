Прибывшие в Беларусь российские военные будут пускать ракеты — Минобороны

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Опубликовано: 18.10.2022 08:27 , Обновлено: 18.10.2022

Российские и белорусские военные в рамках развертывания совместной региональной группировки войск планируют в том числе стрелять и пускать зенитные управляемые ракеты. Об этом сообщил представитель Министерства обороны РБ Валерий Ревенко.

По егословам, в Беларуси будут проходить «мероприятия боевой подготовки». А именно «тактические учения, в том числе с боевой стрельбой и пусками зенитных управляемых ракет, тактико-специальные занятия с отработкой вопросов инженерного оборудования районов и рубежей, организация связи, охранение материально-технического обеспечения».

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Ранее Телеграф писал, что Россия намерена прислать в Беларусь порядка 9 тыс. своих военнослужащих. Кроме этого — самолеты МИГ-31, способные нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Россия прислала в Беларусь МИГ-31 и 9 тыс солдат

А еще — около 170 танков, 200 боевых бронированных машин (ББМ), до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.

Россия пришлет в Беларусь 170 танков и 200 броневиков — Минобороны