Советник Зеленского намекнул на возможность превентивного удара по Беларуси - "Ждать уже никто не будет"

Опубликовано: 29.09.2022 10:31 , Обновлено: 03.10.2022

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович 28 сентября заявил, что украинские военные в случае скопления российских войск на территории Беларуси могут нанести превентивные удары.

По словам Алексея Арестовича, Украины уже не будет такой “сентиментальной” и никто не будет ждать очередной “Бучи”.

“Если российские войска зайдут, они зайдут без вопросов. Вопрос – пойдут ли они, зная, что их ждет здесь. Второе – что будет с ними, когда они попытаются перейти границу. А по моим ощущениям, на этот раз мы сентиментальничать не будем. Я имею в виду – не когда они пересекут границу, а до того, как они пересекут границу. Ждать очередную Бучу никто уже не будет”, – заявил Алексей Арестович в эфире канала Фейгина.

“Не собираемся наносить удар”

Напомним, что глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью France 24 заявил, что Минск не собирается воевать с Киевом.

“Опять же повторюсь: мы заинтересованы в прекращении конфликта как можно скорее. Мы не собираемся наносить удар”, — сказал Владимир Макей

Что касается использования территории Беларуси российскими войсками, то тут глава министерства иностранных дел описала позицию официального Минска во время выступления на Генассамблее ООН.

“Беларусь никогда не выступала за войну. Но мы и не предатели. У нас есть союзнические обязательства, и мы твердо следуем и будем следовать духу и букве международных договоров, участниками которых мы являемся. При этом Беларусь ответственно заявляет, что ни один белорусский солдат, ни одна единица техники не были направлены в Украину для участия в боевых действиях”, - сказал он.

Ранее Телеграф сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов 28 сентября заявил, что Украина жёстко ответит, если российские войска снова попытаются наступать с территории Беларуси.

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