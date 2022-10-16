Россия прислала в Беларусь МИГ-31 и 9 тыс солдат

Опубликовано: 16.10.2022 16:02 , Обновлено: 16.10.2022

Днём 16 октября жители Минска заметили над городом частые пролеты военных самолётов. Оказалось, это россйиские МИГ-31, способные нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". А ещё грузовые из РФ.

“В Республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск (сил)”, - сообщили в пресс-службе Минобороны.

В Украине уже отреагировали на известие о российских военных самолётах в Беларуси.

https://twitter.com/vlajcco8/status/1581613026855178240?s=20&t=qsMIJbU8q2v1FiIXlYT1KA

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“Это может говорить о том, что россияне сейчас проводят пробные полеты для подготовки ракетных ударов с помощью ракет Х-47М «Кинжал» или Р-37”, - предположил украинский военный журналист Цаплиенко.

В России решили переделать белорусские самолёты под носители ядерного оружия

“МИГ-31 это глубокая модернизация старого советского истребителя Миг-25, который считался «убийцей топлива», однако, мог разгоняться до 3000 км/ч и, при определенных условиях, подниматься на высоту более 37 километров. Российские ВКС реанимировали и модернизировали этот антикварный самолет специально под Кинжалы”, - рассказал он.

Также стало известно, что Россия намерена прислать в Беларусь порядка 9 тыс своих военнослужащих.

“Общая численность составит чуть менее 9 тысяч человек”, — [link href=“https://twitter.com/Revenka_Valery/status/1581603655098437632?t=VOGFdcAqbrVYg0gKWISE2g&s=19” rel=“noopener” target=“_blank”] написал [/link] начальник департамента международного военного сотрудничества Беларуси Валерий Ревенко в Twitter о количестве российского контента в Беларуси.

До сих пор пока неясно, кому будет подчиняться совместная группировка военных сил Беларуси и России, размещенная на территории Республики.

Ранее Телеграф сообщил, что министр обороны Беларуси Виктор Хренин 11 октября рассказал о задачах совместной «региональной группировки войск» Беларуси и России, развертывание которой объявил днем ранее Александр Лукашенко. По его словам, он сугубо оборонительные.

Хренин назвал задачи общей группировки войск Беларуси и России — «Это сложный организм»