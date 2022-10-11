Хренин назвал задачи общей группировки войск Беларуси и России — «Это сложный организм»

Опубликовано: 11.10.2022 13:06 , Обновлено: 11.10.2022

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин 11 октября рассказал о задачах совместной «региональной группировки войск» Беларуси и России, развертывание которой объявил днем ранее Александр Лукашенко.

По словам Хренина, региональная группировка войск (сил), или РГВ (с) — «это сложный организм, состоящий из множества составляющих». А именно «органы управления различного уровня, войска, силы, системы обеспечения».

Он подчеркнул, что министерства обороны организовывают мероприятия «направленные на упреждающую готовность войск к реагированию на складывающуюся обстановку, обеспечивающую безопасность по периметру границ Союзного государства».

«Еще раз подчеркиваем, что задачи Региональная группировка войск сугубо оборонительные. А все мероприятия, проводимые в настоящий момент, направлены на адекватное реагирование на действия вблизи наших границ», — заявил Хренин.

Напомним, ранее депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов заявил, что задействовать совместную группировку войск Беларуси и России для боев в Украине нет нужды. По его словам, ее развертывание призвано «снять обеспокоенность» Лукашенко и белорусов.

Общую группировку войск Беларуси и России не отправят в Украину — Депутат Госдумы РФ

Как писал Телеграф, Александр Лукшенко и Владимир Путин решили развернуть общую «региональную группировку войск» Беларуси и России. Об этом сообщил 10 октября на совещании с военными и силовиками сам Лукашенко.

Общую группировку войск Беларуси и России не отправят в Украину — Депутат Госдумы РФ