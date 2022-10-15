Лукашенко пообещал не воевать с Украиной: "Не убивали и убивать не собираемся"

Опубликовано: 15.10.2022 14:50 , Обновлено: 15.10.2022

Александр Лукашенко дал интервью телеканалу NBC, в котором заявил, что армия Беларуси не собирается воевать в Украине. При этом он подтвердил, что власти Беларуси поддерживают Россию после ее вторжения на территорию Украины.

По его словам он поддерживает Россиию “всячески”.

“Наша поддержка заключается в том, чтобы западные наши границы, в данном случае с Польшей и Литвой, не были нарушены и не был нанесен через Беларусь удар в спину российским войскам. Изначально так было”, - утверждает Александр Лукашенко.

По его словам, его заявления о том, что белорусские военные не участвуют в операции России, не слышат на Западе. “Нас не хотят слушать и не хотят услышать. Ну, это дело ваше”, - заявил он.

При этом Александр Лукашенко повторил, что “мы никого там не убивали и убивать не собираемся”.

По его словам, его никто об этом не просил, “в данном случае Россия”. “И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим”, - заявил он.

Александр Лукашенко утверждает, что участие властей Беларуси в военной операции России в Украине заключается в лечении “россиян и украинцев”,

“Предоставляем убежище беженцам из Украины. Их в сутки к нам пребывает по 400-500 человек. Мы их уравниваем полностью в правах. Вот наше участие”, - утверждает Александр Лукашенко.

[info_b]По данным ГПК Беларуси, с февраля 2022 года в Беларусь прибыли более 59 тысяч граждан Украины. Что составляет примерно 1,41% от 4,183 млн украинских беженцев, уехавших в ЕС (данные ООН на 30 сентября).

За прошедшую неделю, по [link href=“https://t.me/gpkgovby/2212” rel=“noopener” target=“_blank”] данным [/link] ГПК на 15 октября, въехало в Беларусь 1 446 граждан Украины. Т.е. в среднем 206 человек в сутки. [/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что страны Балтии, Ирландия и Польша обратились в ЕС с требованием вводить против Беларуси такие же санкции, как и в отношении России. Таким образом эти страны намерены “заставить” власти Беларуси прекратить поддержку России в войне в Украине.

Польша и страны Балтии потребовали ввести против Беларуси такие же санкции, как и против РФ