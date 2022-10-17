НАТО начала учения «Железный волк» в 10 километрах от границы с Беларусью

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Опубликовано: 17.10.2022 14:24 , Обновлено: 17.10.2022

В Литве начались масштабные военные учения стран НАТО и партнеров «Железный волк-2022». Об этом сообщили в Вооруженных силах страны 17 октября.

Планируется, что в маневрах примут участие около 3,5 тысяч военных из Литвы и девяти других стран НАТО и партнеров. А именно ельгии, Чехии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Люксембурга, Великобритании, США и Австралии.

Кроме того, будет задействовано 700 единиц военной техники. Это танки, БМП, другая бронетехника, артиллерия и транспорт обеспечения.

Как сообщили в ВС Литвы, учения пройдут на полигоне генерала Сильвестра Жукаускаса в Пабраде, что находится в 10 км от границы с Беларусью. Они продлятся две недели.

Передвижение военной техники продолжится 17-18 и 22 октября.

[info_b]Учения «Железный волк» проводят каждый год весной и осенью. Цель — поддержать и оценить боеготовность мотопехотной бригады Железный волк и ее батальонов. Участники учений демонстрируют свою готовность к учебе, делятся передовым опытом и улучшают взаимодействие между партнерами по НАТО.[/info_b]

Кстати, одновременно 17 октября в Европе начались ядерные учения НАТО Steadfast Noon. В них планируют задействовать до 60 самолетов. Среди них – американские бомбардировщики B-52, истребители четвертого и пятого поколений, а также самолеты-разведчики и самолеты-заправщики.

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