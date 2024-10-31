В Минтруда ответили, планируют ли в Беларуси повысить пенсионный возраст

Опубликовано: 31.10.2024 16:06 , Обновлено: 31.10.2024

Заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Валерий Ковальков на пресс-конференции 31 октября ответил, планируют ли повысить пенсионный возраст в стране. Посмотрели заодно, кто может выйти на пенсию досрочно.

“Вопрос не прорабатывается и не рассматривается”, - сказал Ковальков о повышении пенсионного возраста.

Напомним, сейчас он для женщин составляет 58 лет, а для мужчин - 63. Однако есть категории белорусов, которые вправе выйти на пенсию раньше.

Это женщины-ткачи, работники сельского хозяйства, водители городского пассажирского транспорта, геологи, работники авиации, педагоги, медики, артисты, спортсмены и не только, рассказали в Минтруда.

Педагоги, медики и не только. В Минтруда перечислили, кто из белорусов может выйти раньше на пенсию

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко 29 октября подписал указ № 402 “О социальной поддержке”. Среди прочего документ включает отмену ограничения на размер пенсий работающих пенсионеров и снижение требования по страховому стажу для матерей четырех и более детей.

Лукашенко отменил ограничение по пенсиям работающих белорусов и снизил требование по страховому стажу для других

Также мы рассказывали, что Министерство труда и социальной защиты Беларуси своим постановлением № 84 от 24 октября повысило размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ). Они будут действовать с 1 ноября 2024 года по 31 января 2025-го. Посмотрели, как увеличатся за счет этого доплаты к пенсиям и госпособиям.

Минтруда повысило БПМ, а значит, и детские пособия с доплатами к пенсиям белорусов. На сколько?

Что еще белорусам стоит знать о пенсиях

Кстати, в Минтруда также рассказали, когда белорусам начинают начислять так называемую возрастную доплату к пенсиям, в каких размерах и кому она не положена. Такую надбавку устанавливают автоматически (то есть никуда обращаться не надо).

Кому не положена возрастная доплата к пенсии и сколько она составляет? В Минтруда ответили белорусам

Также мы писали, что в Фонде социальной защиты населения (ФСЗН) Минтруда и соцзащиты Беларуси назвали 15 категорий работников, которым положена дополнительная профессиональная пенсия. Например, это женщины-животноводы и свиноводы, мужчины, работающие трактористами на сельскохозяйственных производствах.

Кому из белорусов положена дополнительная пенсия? В ФСЗН назвали 15 категорий работников

Еще мы рассказывали, что в Гродненском райисполкоме ответили, увеличат ли размер пенсии тем, кто накопил больше 10 лет непрерывного стажа, работая на одном предприятии или в одной организации.

Увеличат ли пенсию, если белорус проработал в одном месте более 10 лет? Чиновники ответили