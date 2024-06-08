Педагоги, медики и не только. В Минтруда перечислили, кто из белорусов может выйти раньше на пенсию

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Опубликовано: 08.06.2024 18:32 , Обновлено: 08.06.2024

Не все знают, что в Беларуси можно выйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. Такая льгота предусмотрена для представителей определенных профессий, матерей пятерых и более детей и не только.

Напомним, в нашей стране женщины выходят на пенсию в 58 лет, мужчины - в 63 года. Конечно, при условии, что к этому возрасту их страховой стаж будет не меньше 19,5 лет. К слову, в 2025 году для получения трудовой пенсии нужно будет иметь 20-летний страховой стаж, так как каждый год в результате пенсионной реформы этот показатель увеличивается на шесть месяцев.

Как пояснила изданию “СБ. Беларусь сегодня” заместитель начальника главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Александра Самодумская, перечень профессией, представители которых могут выйти на пенсию досрочно, достаточно большой.

Существует два специальных списка - № 1 и № 2. В первом собрали работников с самыми вредными производственными факторами: это уборщик горячего металла, кузнец ручной ковки, вальщик леса, литейщик металлов и сплавов, проходчик, прессовщик изделий из пластмасс, монтажник горного оборудования. При условии, что мужчина трудился не меньше 10 лет, а женщина - не меньше 7,5, такие работники имеют право выйти на пенсию на 10 лет раньше общеустановленного возраста.

Представители профессий из второго списка (стеклодув, эмалировщик, машинист холодильных установок, прессовщик кож, обработчик шкур, термист по обработке слюды) могут выйти на пенсию на пять лет раньше. При этом мужчины должны проработать не менее 12,5 лет, женщины - не менее 10.

“Кроме включенных в эти списки, право на раннюю пенсию имеют женщины-ткачи, работники сельского хозяйства, водители городского пассажирского транспорта, геологи, работники авиации, педагоги, медики, артисты и спортсмены”, - перечислила Самодумская.

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По ее словам, чтобы учителю выйти на пенсию на пять лет раньше общеустановленного возраста, стаж у женщин должен составлять не менее 25 лет, у мужчин - не меньше 30. Представитель Минтруда пояснила, что государство предусмотрело льготу для педагогов из-за “высоких интеллектуальных и эмоциональных нагрузок, повышенной ответственности”, которые характерны для этой профессии.

Кто еще имеет право выйти на пенсию досрочно

Такое право предоставляют также инвалидам с детства и их родителям, женщинам с пятью и более детьми, матерям погибших военнослужащих, участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Как рассказала Самодумская, женщина, которая воспитала пятерых детей, может выйти на пенсию в 53 года.

Специалист Минтруда отметила, что для назначения досрочной пенсии необходимо будет подтвердить право на льготу. Так, белорусам, которые работали во вредных условиях, потребуется справка работодателя, подтверждающая специальный стаж в соответствующей профессии.

Кстати, досрочный выход на пенсию - это, конечно, право, а не обязанность. Как отметила Самодумская, человек в таком случае может продолжить работать и формировать стаж. И чем больше он будет, тем выше будет размер пенсии.

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