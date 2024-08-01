Увеличат ли пенсию, если белорус проработал в одном месте более 10 лет? Чиновники ответили

Опубликовано: 01.08.2024 13:55 , Обновлено: 02.08.2024

Министерство труда и социальной защиты Беларуси объявило о плановом повышении размеров бюджета прожиточного минимума. Следовательно, с 1 августа 2024 года вырастут социальные пенсии, государственные пособия и некоторые другие надбавки. А увеличат ли размер пенсии тем, кто накопил больше 10 лет непрерывного стажа, работая на одном предприятии или в одной организации? В Гродненском районном исполнительном комитете ответили на этот вопрос.

К сожалению, за непрерывный стаж работы никаких доплат и прочих бонусов к пенсии не предусмотрено, подчеркнули чиновники. Однако в белорусском законодательстве прописаны кое-какие надбавки, претендовать на которые могут определённые категории белорусов.

В Комитете по труду, занятости и соцзащите Брестского облисполкома объяснили: для того, чтобы получать такую доплату, пенсионеру нужно пройти обследование в рамках медико-реабилитационной экспертной комиссии (МРЭК) или врачебно-консультационной комиссии (ВКК). Если одинокого человека признают постоянно нуждающимся в помощи, ему назначат ежемесячную выплату в размере 52,34 рублей.

При этом одинокими по закону считаются пенсионеры, у которых нет совершеннолетних детей, родителей или супругов. В случае, если такие родственники есть, но они также являются престарелыми либо инвалидами и сами нуждаются в постоянной посторонней помощи по заключению МРЭК или ВКК, их могут приравнять к «одиноким пенсионерам» и тоже назначить доплату.

Ранее Telegraf.news писал, что в банке “Дабрабыт” рассказали об акции, которая продлится до 31 августа 2024 года. Чтобы получить 70 белорусских рублей, пенсионерам нужно оформить специальную карту в любом из отделений страны. Правда, подарок не выдадут наличными, а переведут на банковский счёт. Принять участие в специальной программе могут те, кто получает социальную пенсию, пенсию по возрасту, по инвалидности и по потере кормильца.

Один из банков пообещал белорусским пенсионерам подарить 70 рублей. Что нужно сделать?