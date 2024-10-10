Кому из белорусов положена дополнительная пенсия? В ФСЗН назвали 15 категорий работников

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Опубликовано: 10.10.2024 17:34 , Обновлено: 10.10.2024

В Фонде социальной защиты населения (ФСЗН) Министерства труда и социальной защиты Беларуси назвали 15 категорий работников, которым положена дополнительная профессиональная пенсия. Например, это женщины-животноводы и свиноводы, мужчины, работающие трактористами на сельскохозяйственных производствах.

В ФСЗН напомнили, что с 1 января 2009 года в Беларуси ввели профессиональное пенсионное страхование (ППС). Если работники заняты в особых условиях труда, то работодатели перечисляют взносы на ППС. Они, а также доходы от их размещения в банке накапливаются на профессиональной части индивидуального лицевого счета застрахованного человека в виде пенсионных сбережений.

А потом эти деньги и идут для выплаты профессиональной пенсии, а также трудовой пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда или трудовой пенсии за выслугу лет. Все категории работников, которым доступно ППС, прописаны в статье 5 закона № 322-З «О профессиональном пенсионном страховании» от 5 января 2008 года. Вот перечень:

Работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда (по спискам производств, работ, профессий, должностей и показателей). Работники, занятые полный рабочий день на работах с вредными и тяжелыми условиями труда (по списку производств, работ, профессий, должностей и показателей). Работники летного и летно-испытательного состава гражданской авиации (по перечню должностей). Работники, занятые непосредственным управлением полетами воздушных судов гражданской авиации (по перечню должностей). Работники инженерно-технического состава гражданской авиации (по перечню должностей и работ). Бортоператоры и бортпроводники воздушных судов гражданской авиации. Работницы текстильного производства, занятые на станках и машинах (по перечню текстильных производств и профессий). Женщины, работающие трактористами, трактористами-машинистами сельскохозяйственного производства, машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин. Мужчины, работающие трактористами-машинистами сельскохозяйственного производства, занятые в производстве сельскохозяйственной продукции. Женщины-животноводы (операторы животноводческих комплексов и механизированных ферм) и свиноводы (операторы свиноводческих комплексов и механизированных ферм), женщины, выполняющие определенные виды работ (по перечню) и работающие доярками (операторами машинного доения). Водители пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев) городских и отдельных пригородных маршрутов, если условия труда приравнены к городским. Работники экспедиций, партий, отрядов, участков и бригад, занятые на полевых геологоразведочных, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах. Отдельные категории артистов театров и других театрально-зрелищных организаций, а также коллективов художественного творчества (по перечню). Спортсмены, которые заняты в сфере профессионального спорта (по перечню видов спорта). Отдельные категории медицинских и педагогических работников (по перечню учреждений, организаций и должностей).

Лукашенко подписал указ о повышении пенсий белорусов. На сколько должны вырасти с 1 октября?

Все эти списки и перечни производств, работ, профессий, должностей и показателей, учреждений и организаций утверждает Совет Министров Беларуси.

Как пояснила заместитель начальника консультационно-аналитического отдела Минского городского управления ФСЗН Наталия Мотуз, период выплаты дополнительной профессиональной пенсии зависит от суммы, которая накопилась на профессиональной части лицевого счета на день назначения пенсии. Также на этот период влияет бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения.

“Выплата производится независимо от получения каких-либо других пенсий или дохода. Застрахованное лицо может продолжать работать, получать пенсию по возрасту и одновременно получать дополнительную профессиональную пенсию”, - процитировало Мотуз агентство “Минск-Новости”.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Совмин предложил усилить материальную поддержку бывшим военнослужащим, увеличить ежемесячную надбавку к пенсии труженикам тыла, а еще одной категории белорусов снизить пенсионный возраст на 5 лет. Такие инициативы прописали в законопроекте “Об изменении законов по вопросам ветеранов”, который 2 октября во втором чтении приняла Палата представителей Национального собрания Беларуси.

Совмин предложил увеличить надбавку к пенсии одной категории белорусов, другой – снизить пенсионный возраст на 5 лет

Что еще белорусам стоит знать о пенсии

Telegraf.news рассказывал, кто из белорусов может выйти раньше на пенсию. Такая льгота предусмотрена для представителей определенных профессий, матерей пятерых и более детей и не только.

Право на раннюю пенсию имеют женщины-ткачи, работники сельского хозяйства, водители городского пассажирского транспорта, геологи, работники авиации, педагоги, медики, артисты, спортсмены и не только, рассказали в Минтруда.

Педагоги, медики и не только. В Минтруда перечислили, кто из белорусов может выйти раньше на пенсию

Также мы писали, что в Гродненском райисполкоме ответили, увеличат ли размер пенсии тем, кто накопил больше 10 лет непрерывного стажа, работая на одном предприятии или в одной организации.

Увеличат ли пенсию, если белорус проработал в одном месте более 10 лет? Чиновники ответили

Кроме того, мы сообщали, что в конце августа Министерство связи и информатизации и Минтруда Беларуси изменили действующую инструкцию о порядке выплаты пенсий, пособий и других соцвыплат. Теперь, чтобы получить положенную по закону выплату, некоторым белорусам придется брать дополнительную справку, а другие пенсионеры и льготники смогут получить свои выплаты досрочно.

Минсвязи и Минтруда изменили условия выплаты пенсий для некоторых белорусов. Кому придётся брать допсправку?