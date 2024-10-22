Кому не положена возрастная доплата к пенсии и сколько она составляет? В Минтруда ответили белорусам

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Опубликовано: 22.10.2024 17:20 , Обновлено: 22.10.2024

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, когда белорусам начинают начислять так называемую возрастную доплату к пенсиям, в каких размерах и кому она не положена.

По информации ведомства, такую надбавку устанавливают автоматически (то есть никуда обращаться не надо), а начинают ее начислять со следующего после достижения 75-летия месяца. Например, если белорусу исполнилось 75 лет 9 октября, то первая пенсия с возрастной доплатой должна быть в ноябре.

А вот какой размер доплат:

в возрасте от 75 до 79 лет - 75% минимального размера пенсии по возрасту,

минимального размера пенсии по возрасту, от 80 лет и старше - 100% этого показателя.

[info_b]В октябре минимальный размер пенсии по возрасту - 108,25 рубля, 75% от этого - 81,19 рубля. [/info_b]

При этом, как рассказали в Минтруда, возрастная доплата к пенсии не положена:

работающим пенсионерам,

тем, кто находится на гособеспечении в госучреждениях социального обслуживания,

пенсионерам, проживающим за пределами Беларуси,

тем, кто находится в местах лишения свободы.

Что еще белорусам стоит знать о пенсиях

Ранее Telegraf.news писал, что в Фонде социальной защиты населения (ФСЗН) Минтруда и соцзащиты Беларуси назвали 15 категорий работников, которым положена дополнительная профессиональная пенсия. Например, это женщины-животноводы и свиноводы, мужчины, работающие трактористами на сельскохозяйственных производствах.

Кому из белорусов положена дополнительная пенсия? В ФСЗН назвали 15 категорий работников

Также мы рассказывали, кто из белорусов может выйти раньше на пенсию. Такая льгота предусмотрена для представителей определенных профессий, матерей пятерых и более детей и не только.

Право на раннюю пенсию имеют женщины-ткачи, работники сельского хозяйства, водители городского пассажирского транспорта, геологи, работники авиации, педагоги, медики, артисты, спортсмены и не только, рассказали в Минтруда.

Педагоги, медики и не только. В Минтруда перечислили, кто из белорусов может выйти раньше на пенсию

Еще Telegraf.news писал, что в Гродненском райисполкоме ответили, увеличат ли размер пенсии тем, кто накопил больше 10 лет непрерывного стажа, работая на одном предприятии или в одной организации.

Увеличат ли пенсию, если белорус проработал в одном месте более 10 лет? Чиновники ответили

Кроме того, мы сообщали, что в конце августа 2024 года Министерство связи и информатизации и Минтруда Беларуси изменили действующую инструкцию о порядке выплаты пенсий, пособий и других соцвыплат. Теперь, чтобы получить положенную по закону выплату, некоторым белорусам придется брать дополнительную справку, а другие пенсионеры и льготники смогут получить свои выплаты досрочно.

Минсвязи и Минтруда изменили условия выплаты пенсий для некоторых белорусов. Кому придётся брать допсправку?