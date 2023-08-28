В Минобразования Беларуси разъяснили, можно ли отказаться от питания в школе

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Опубликовано: 28.08.2023 12:48 , Обновлено: 28.08.2023

О том, можно ли отказаться от питания в школе, рассказала Люция Михальчук, начальник отдела по организации питания отдела Минобразования.

Она пояснила, что нормативными документами обязательность питания не установлена.

Кроме того, если ребенок по каким-то причинам не хочет питаться в школе, родителям никакого специального заявления писать не нужно. “Просто необходимо информировать классного руководителя или работника, который отвечает за питание в школе”, - отметила представитель Минобразования.

Вместе с тем, отметила она, родители должны обеспечить ребенка горячим питанием. Возможно, школьник будет обедать дома в перерывах между уроками.

Люция Михальчук подчеркнула, что “питание в учреждениях образования полноценное и сбалансированное”, а поварской состав на постоянной основе проходит повышение квалификации.

Фиксированная ежемесячная плата и новая схема питания. Как будут кормить белорусских школьников с 1 сентября?

Как будут кормить детей в школах с 1 сентября?

Представители Министерства образования, чиновники из областных администраций и другие специалисты обсудили в эфире гостелевидения, чем и как именно будут кормить детей в белорусских школах с 1 сентября. В частности, зампредседателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко заявил о том, что школьников нужно научить питаться “традиционной для белорусов пищей”.

По словам Малашко, школа должна не только продвигать принципы здорового, рационального, сбалансированного питания, но и учить детей питаться «пищей той страны, в которой мы живем, которой питались наши предки»:

«Как питались наши предки» — На госТВ рассказали, как всё-таки будут кормить детей в белорусских школах с 1 сентября

Напомним, в Главном управлении по образованию Миноблисполкома ещё в июле рассказали, когда все школы региона переведут на новую схему питания детей, чем она отличается от прошлогодней и какие нововведения ждут родителей по оплате школьных обедов.

Совмин изменил меню в школьных столовых Беларуси. Что будет среди новых 230 блюд с 1 сентября?

А месяцем ранее вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко рассказал журналистам, какие изменения будут в школьном меню в новом учебном году. В свою очередь в Минздраве пояснили, будет ли в обновленном меню школьников фастфуд.

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Отметим, что многие считают, что рацион древних славянских народов был скудным, и разнообразие в него лишь иногда вносила добыча дичи. Но верны ли эти предположения? Что на самом деле ели наши предки? Насколько блюда похожи на современные? Ответ могут дать археологи и исследователи летописей.

Новость Телеграф

Напомним, ранее Телеграф писал, что Минобразования предложило белорусам жаловаться на питание в школах в Телеграме:

Минобразования предложило белорусам жаловаться на питание в школах в Телеграме