Минобразования предложило белорусам жаловаться на питание в школах в Телеграме

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Опубликовано: 24.08.2023 17:13 , Обновлено: 24.08.2023

Министерство образования Беларуси запустило в Телеграме чат-бот, куда люди могут написать по поводу школьного питания.

Свои жалобы, предложения по организации питания школьников, можно отправлять в бот @voprosy_pitanie_bot, сообщилив министерстве.

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Напомним, в 2022 учебном году в течение третьей и четвертой четверти в более чем 20 белорусских школах прошел пилотный проект по питанию: специалисты выясняли, какие блюда больше всего нравятся детям.

Алла Малахова, завотделением гигиены детей и подростков, центра эпидемиологии и общественного здоровья Минздрава, в ходе пресс-конференции рассказала о новом меню белорусских школьников в предстоящем учебном году. Также она пояснила, будет ли в обновленном меню фастфуд:

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