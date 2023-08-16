Не чизбургер, а «слоеный бутерброд» - В Минздраве рассказали, будут ли в меню белорусских школьников пицца и шаурма

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Опубликовано: 16.08.2023 19:00 , Обновлено: 16.08.2023

Алла Малахова, завотделением гигиены детей и подростков, центра эпидемиологии и общественного здоровья Минздрава, в ходе пресс-конференции рассказала о новом меню белорусских школьников в предстоящем учебном году. Также она пояснила, будет ли в обновленном меню фастфуд.

По ее словам, новое школьное питание не предполагает блюд по типу фастфуда, “оно будет правильным и сбалансированным”. Представитель Минздрава подчеркнула, что “принципы обеспечения питанием учащихся остаются неизменными”, рассказала, что главное в этом вопросе “безопасность и качество”.

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Коснулась Малахова и темы фастфуда. «Когда проходил пилотный проект (по питанию – прим.ред.), в прессе часто звучало, что дети будут питаться фастфудом. Это не так. Если поначалу в меню были включены такие блюда, как гамбургер, чизбургер, то с учебного нового года все это будет уже исключено. Даже если что-то похожее будет, то это будет называться по-другому – например, горячий слоеный бутерброд и так далее», – рассказала она.

Представитель Минздрава отметила, что ради безопасности, детей в школе не всем можно кормить, например, той же шаурмой.

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При этом отметила, что речь не идет о том, что “запрещаем полностью, допустим, пиццу… Может, раз в две недели ее можно в рацион включить. Но названий таких не должно быть ни в коем случае. Если ребенок раз в две недели съест этот продукт, то, конечно, ничего страшного. Поэтому какие-то такие блюда с позиции не совсем здорового питания, они будут включены, но эти рецептуры все-таки переработаны с учетом и возможности их приготовления, и их безопасности, — утончила Малахова.

Питание по-новому

В прошлом учебном году в течение третьей и четвертой четверти в более чем 20 белорусских школах прошел пилотный проект по питанию: специалисты выясняли, какие блюда больше всего нравятся детям. По итогам проекта решили, что питаться учащиеся будут теперь так:

для учеников 1–4-х классов - горячий (второй) завтрак, обед и полдник;

для учеников 5–11-х классов - обеда, полдник и ужин.

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«Это оптимальное решение. Таким образом, пища будет готовиться последовательно, не будет никакой «скученности» в столовой», – пояснила Алла Малахова. Она напомнила, что сейчас активизировались ротавирусные инфекции, и важно, чтобы школьные столовые строго санитарные правила и нормы.

По информации управления образования, начинать кормить учеников будут позже:

учеников первой смены: не ранее чем через 2–2,5 часа после начала работы учреждения образования;

учеников второй смены: не ранее чем через 45 минут после начала занятий второй смены.

Кроме того, в связи с переходом на новую схему питания, в Беларуси планируют изменить с 1 сентября и принцип оплаты за школьные обеды. Как пояснили в управлении по образованию, теперь для родителей установят фиксированную ежемесячную плату. Точные цифры чиновники пока не озвучили, лишь пояснили: размер ежедневной оплаты будет зависеть от возраста ученика и количества приемов пищи, а расчёт будет вестись “в процентах от наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения”.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Совмин изменил порядок питания учителей в школьных столовых Беларуси:

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