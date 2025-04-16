Узнали у репетиторов, что предложили изменить в проекте постановления Совмина о платных занятиях и почему групповые не исчезнут

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 16.04.2025 12:57 , Обновлено: 16.04.2025

В конце марта Министерство образования Беларуси вынесло на общественное обсуждение проект нового постановления Совмина, которое предполагает изменения для самозанятых в сфере образования. Некоторые из положений документа не на шутку всполошили как репетиторов-"предметников", так и логопедов и других преподавателей. Журналистка Telegraf.news поговорила с несколькими репетиторами о том, как готовящийся документ повлияет на их деятельность, а также узнала подробности первого обсуждения документа за круглым столом с представителями Минобразования.

В форуме публичного обсуждения проекта постановления «О порядке осуществления самостоятельной профессиональной деятельности по обучению», которое длилось до 10 апреля, собралось более 200 комментариев. Беспокойство вызвали несколько предложенных нововведений, которые затрагивают деятельность дефектологов и логопедов, репетиторов по творчеству (изо, танцы, вокал и др.) и репетиторов-”предметников”.

Репетиторам запретят заниматься с группами?

Фото: Freepik

Наибольшее обсуждение в комментариях как на форуме, так и в социальных сетях вызвал 9-й пункт постановления, который гласит, что репетиторство и услуги учителя-дефектолога должны осуществляться “индивидуально с каждым потребителем услуги”.

Формулировка многими была воспринята как запрет на работу с группами для репетиторов. Однако, по мнению некоторых, изучивших проект постановления репетиторов, механизм действия этого положения может трактоваться несколько иначе.

“Речь скорее идёт о запрете работать с группой в статусе репетитора. По крайней мере, так это выглядит в проекте постановления. То есть, грубо говоря, если ты хочешь продолжать работать с группой, то у тебя должно быть юрлицо”, - рассуждает Александр Луцевич.

[info_b]

Александр Луцевич - репетитор по “Истории Беларуси” и “Обществоведению”. Занимается подготовкой абитуриентов к сдаче ЦТ и ЦЭ.

[/info_b]

Он отметил, что принятые в таком виде изменения прежде всего затронут вопрос налогообложения для репетиторов, которые ведут групповые занятия.

“Репетиторы, которые работают в мини-группах, станут перед выбором”

На данный момент заниматься репетиторством как физическое лицо можно в двух форматах: с уплатой единого налога раз в месяц либо с уплатой налога на профессиональную деятельность (НПД).

Первый вариант предусматривает не только уплату единого налога, но и взнос в фонд социальной защиты населения (ФСЗН). Для тех же, кто выбрал вариант с уплатой НПД, налог составляет 10%, из которого 4% вычитаются в качестве налога, а 6% отправляются в ФСЗН.

Однако в случае открытия юридического лица репетиторами ситуация с налогообложением усложнится, считает Александр Луцевич.

“Для репетиторов открытие юрлица подразумевает упрощенную систему налогообложения. Это 6%, что звучит вроде бы неплохо, но важно понимать, что для того, чтобы снять эти деньги, то есть в форме дивидендов, нужно еще заплатить 13% подоходного налога. Итого, мы получаем 19%. При этом если эта сумма превысит 220 тысяч за год, то добавится 12% подоходного налога от суммы, которая превышает эту сумму”, - подсчитал Александр Луцевич.

Он отметил, что к налогу может также добавиться комиссия банка “около 1% в зависимости от банка” за снятие средств.

“И вот уже минус 20%. При этом здесь нигде не включены взносы в ФСЗН”, - высказался Александр Луцевич и добавил, что такая картина будет “если и не у всех репетиторов, то у большинства”.

Ситуация с расходами, по словам Александра Луцевича, отягощается еще и издержками, которые предполагает статус юридического лица. А именно наличие юридического адреса, бухгалтера и другие хозяйственные и организационные расходы.

По мнению Луцевича, принятые в таком виде поправки скажутся не только на доходах репетитора, но и повлекут увеличение цен для конечного потребителя - родителей учеников.

“Возможно, для репетиторов, у которых большое количество учеников, некий смысл этим заниматься будет. Однако те репетиторы, которые работают в мини-группах или же репетиторы из числа школьных учителей, для кого это не основная профессия, конечно, станут перед выбором: либо им отказываться от проведения занятий в паре или в мини-группе, либо скрывать факт наличия такого вида занятий”, - поделился своим видением ситуации Александр Луцевич.

https://www.tiktok.com/@lutsevich_rep/video/7488290117078076727?_r=1&_t=ZM-8vWj8HRo0Qv

Схожее мнение высказал и Дмитрий Ковзун, учитель химии, который также готовит учеников к ЦТ и ЦЭ как репетитор. Он обратил внимание на комментарии с форума общественного обсуждения:

“Многие уверены, что принятые в таком виде нововведения приведут к повышению цен на услуги».

Кроме того, он отметил, что проект постановления не даёт ответов на вопросы и о том, как организовывать репетиторство в ряде случаев, которые подпадают под другие положения проекта постановления.

Иванец пообещал начать обучать основам ИИ во всех белорусских вузах, а беспилотникам – со школы. Когда?

Репетиторам запретят оказывать свои услуги тем, кто нигде не учится?

Пункт 8 проекта постановления гласит, что “содержание консультативных услуг при репетиторстве должно соответствовать учебно-программной документации образовательной программы дошкольного образования, образовательных программ общего среднего, профессионально-технического, среднего специального, высшего, научноориентированного образования, которую осваивает потребитель услуги”, а “потребитель услуги (для несовершеннолетних потребителей услуги – один из законных представителей несовершеннолетнего) обязан предоставить документы, подтверждающие статус обучающегося”.

“Что делать, если репетитор занимается с учеником для подготовки к олимпиадам по предмету? Это выходит за рамки школьной программы. По проекту постановления такая деятельность не предусматривается. А как готовиться к поступлению тем, кто поступает через год-два после окончания школы? Например, служил человек в армии либо не поступил с первого раза. Проект постановления исключает возможность заниматься с репетитором совершеннолетним гражданам, которые нигде не учатся”, - констатировал Дмитрий Ковзун.

[info_b]

Дмитрий Ковзун - преподаёт химию с 2013 года. Готовит учеников к ЦТ и ЦЭ.

[/info_b]

К слову, необходимость соответствовать образовательным программам не устроила и многих преподавателей творческого направления и логопедов, которые активно выскались в обсуждении проекта Постановления на форуме.

Там же многие репетиторы творческого направления и логопеды и дефектологи высказались в пользу сохранения возможности группового обучения, оставаясь в статусе физлиц.

Когда подавать документы в 1 класс? В Минобразования рассказали об изменениях и новых сроках

Проводить занятия по Zoom будет нельзя?

Фото: Reuters

Ещё один пункт, который вызвал немало вопросов у самозанятых репетиторов, — это 5-е положение проекта постановления, которое гласит, что “при оказании услуг удалённо либо с использованием информационно-коммуникационных технологий” необходимо использовать “информационные сети, системы и ресурсы национального сегмента сети Интернет, размещённые на территории Республики Беларусь и зарегистрированные в установленном порядке”.

Многие участники обсуждения на форуме высказывали опасения из-за того, что привычные сервисы вроде Zoom, Skype и Telegram, которые репетиторы используют для проведения онлайн-занятий, могут быть запрещены, а достойных альтернатив им нет.

“Возможно, этот пункт и не подразумевает запрета, может быть, он касается каких-то запрещённых соцсетей или ещё чего-то. Но если ситуация такова, какой её видят многие комментаторы, что это запрет на Zoom, Google Meet и прочие платформы, то встаёт вопрос о том, чем нам их заменить? У нас нет аналогичных платформ, которые можно было бы использовать вместо этих приложений и программ, которые были бы также удобны”, - отметил Александр Луцевич.

По его мнению, такое ограничение также “потребует немало ресурсов и сил от государственных органов для выявления нарушений”.

«Возможны исключения» — Власти Минска объяснили, когда у школьников могут проверить мессенджеры в телефонах

Как можно улучшить проект постановления по мнению репетиторов?

Фото: Freepik

Дмитрий Ковзун отметил, что сообщество как репетиторов, так и других самозанятых в сфере образования заинтересовано в активном общественном обсуждении проекта и их нужно включить в процесс.

“На мой взгляд, целесообразно включить представителей данной сферы услуг в рабочую группу по разработке постановления, чтобы учесть все нюансы деятельности репетиторов и защитить права всех участников процесса. Полагаю, что было бы также полезно провести на базе Министерства образования открытые согласительные совещания с участием всех заинтересованных сторон, возможно, в том числе и спредставителями из Министерства по налогам и сборам и Министерства труда и социальной защиты”, - предложил репетитор.

В свою очередь, Александр Луцевич поделился с Telegraf.news конкретными предложениями, которые, по его мнению, могут улучшить проект постановления и нивелировать возникшие “казусы”.

Учесть личный труд преподавателя

Фото: Freepik

Так, по его словам, в документе важно учесть тот факт, что репетиторство как в индивидуальном порядке, так и в групповом “осуществляется при помощи личного труда преподавателя” и “не предусматривает найм третьих лиц”.

Он отметил, что статус юридического лица, переход к которому подразумевает постановление, в случае, если репетитор желает продолжать работать с группами, обычно подразумевает использование наёмного труда.

“На данный момент такое резкое изменение статуса выглядит нелогичным и может вынудить уйти в тень большое количество репетиторов, у которых небольшие объемы работы. Важно учитывать, что при создании юридического лица возникает необходимость найма бухгалтера, оплаты юридического адреса и других дополнительных материальных и организационных сложностей, которые будут отталкивать многих репетиторов”, - высказался Александр Луцевич.

По его мнению, введение единого налога и позже данного вида деятельности в систему НПД позволило репетиторам работать открыто с уплатой всех налогов. Однако положения нового проекта постановления “могут вынудить определенную часть репетиторов вновь скрывать факт своей работы в целом или скрывать факт работы в парах и мини-группах”.

“В то же время ресурсы государственного аппарата будут тратиться на поиск и выявление данных репетиторов, что не принесет пользы ни одной из сторон”, - считает репетитор.

Иванец рассказал, когда белорусские школы перейдут на электронные дневники в пилотном режиме. Что будет с бумажными?

Принять во внимание случаи, когда в репетиторстве нуждаются не учащиеся

Фото: HCN

Также он отметил явное несоответствие одного из положений проекта постановления реальной картине, а именно пункт, в котором говорится, что репетиторство может оказываться только обучающимся, а тем, кто нигде не учится - нет.

“Для второй категории необходимо открывать ИП, так как это уже будет относиться к образованию взрослых. Однако на данный момент достаточно много абитуриентов уже не являются школьниками, и им также необходима подготовка к ЦТ”, - отметил Александр Луцевич и предложил разрешить этот “казус” двумя способами.

“Первый способ: отмена возможности уплаты единого налога для репетиторов, которые занимаются в группе, и обязательная регистрация их именно через систему НПД, где присутствует как контроль за поступающими средствами, так и ставка в 10% отчислений от всех поступающих репетитору средств”, - предложил Александр Луцевич.

По его мнению это позволит “увеличить налоговую базу и осуществлять контроль за финансовыми поступлениями”.

“Второй способ: разрешить данный вид деятельности для ИП, если репетитор хочет работать именно с группой. В данном случае будет продолжаться соблюдение принципа индивидуальной работы репетитора без найма более трех лиц, а также будет расширена налоговая база и осуществляться контроль за финансовыми поступлениями”, - поделился своими мыслями репетитор.

Он отметил, что при регистрации ИП не требуется бухгалтер, юридическое лицо и прочие аспекты, которые “будут отталкивать желающих вести свою деятельность легально”. В то же время совершеннолетние абитуриенты, которые нигде не обучаются, смогут пользоваться услугами репетиторов — индивидуальных предпринимателей.

“Вызовет огромный разрыв между существующей налоговой базой у репетиторов”

dzen.ru

Также Александр Лецевич отметил, что для деятельности ИП существует предел в годовой выручке, после которого возникает обязанность перейти в статус юридического лица. По его мнению, этот фактор может стать тем барьером, который будет “автоматически градуировать деятельность репетитора-ИП и объемы выручки, соответствующие статусу юрлица”.

“В случае, если работа с группами останется возможной только в рамках юридических лиц, это вызовет огромный разрыв между существующей налоговой базой у репетиторов, работающих в индивидуальном порядке, и репетиторов, работающих с группами”, - высказался Александр Луцевич.

По его мнению, принятые в таком виде поправки приведут к возникновению “социального недовольства”, а также побудят большое количество репетиторов “уйти в тень”. Последнее, в свою очередь, “нагрузит” государственные органы, поскольку им придется “заниматься поиском и наказанием тех репетиторов, которые не смогли позволить себе деятельность по существенно изменившимся правилам игры”.

«Поэтому ненавидят школу» — Учительница объяснила, почему в белорусских школах снижают за это отметки. Не все пользователи оценили

Что говорят в Минобразования?

Фото: Office Life

Редакция Telegraf.news обратилась в пресс-службу Министерства образования с просьбой прокомментировать указанные выше моменты проекта постановления, а также объяснить их необходимость. Как только получим ответ, обязательно его опубликуем.

Нам удалось связаться с репетитором Алиной Цвирко, которая является членом круглого стола по обсуждению проекта постановления с представителями Минобразования, и получить несколько комментариев относительно того, как трактуются некоторые положения и о том, что стало известно после первого заседания по обсуждению проекта.

[info_b]

Алина Цвирко — онлайн-репетитор по русскому языку для учеников 4–9 классов. Член круглого стола по обсуждению проекта Постановления «О порядке осуществления самостоятельной профессиональной деятельности по обучению».

[/info_b]

Как рассказала Алина Цвирко, проект постановления по словам представителей Минобразования напрямую связан с постановлением №457, вступившим в силу 1 октября 2024 года. В нём прописано, что репетиторство — это «консультативные услуги по отдельным учебным предметам, дисциплинам, образовательным областям, темам, в том числе помощь в подготовке к централизованному тестированию (ч. 7 ст. 335 Налогового кодекса, ч. 4 п. 1 ст. 1 Гражданского кодекса).»

“С Гражданским кодексом мы спорить не будем, это уж точно. То есть для не учащихся это уже не будут консультативные услуги, это будут образовательные услуги . А это прерогатива юрлиц, которые должны утвердить свои образовательные программы в районных отделах образования”, - объяснила Алина Цвирко.

В то же время она отметила, что на заседании “было рекомендовано смотреть не только на букву закона, но и на дух”.

“Например, на мой вопрос: «Если ребёнок закончил школу, не поступил, фактически уже не является учащимся, но хочет нанять репетитора для подготовки к ЦТ на будущий год, то имеет ли право репетитор с ним заниматься?» – ответ был: имеет”, – рассказала репетитор.

Так, по словам Алины Цвирко, положение постановления, касающееся групповых занятий, также напрямую связано с постановлением №457.

«В нём даётся чёткое определение репетиторства как консультативной услуги для обучающихся. Получается, это не предполагает работы с другими категориями людей, в том числе со взрослыми , желающими индивидуально изучать английский язык. Для этого нужен статус юрлица — ЧУП или ООО. Это постановление уже действует, новый проект просто закрепляет некоторые формальности. Так что здесь без вариантов: хотите обучать без образовательной программы или писать программу самостоятельно — вы должны быть юрлицом», - рассказала Алина Цвирко.

Также репетитор отметила, что одно из заседаний круглого стола с представителем Департамента по образованию уже прошло, и на нём было сказано, что “пункты о веб-ресурсах и обязательном индивидуальном формате работы пока находятся под вопросом”.

“Именно они вызвали наибольший резонанс в репетиторском сообществе и именно на них при обсуждении проекта Министерство образования получило наибольшее число обращений. Возможно, эти пункты не примут или примут с оговорками. Но даже если примут в таком виде, в котором они есть сейчас, будем подчиняться: законы пишутся не просто так”, - высказалась участница круглого стола.

Также Алина Цвирко напомнила, что список зарегистрированных веб-ресурсов можно посмотреть в государственном регистре информационных ресурсов.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в Министерстве образования Беларуси сообщили, что 7 апреля в вузах страны открыли горячую линию, где можно задать вопросы по приемной кампании 2025 года. А с 9 апреля звонить в том числе по другим вопросам можно в само ведомство.

Белорусские вузы открыли горячую линию для абитуриентов. А куда звонить по вопросам ЦЭ?