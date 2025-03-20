Иванец пообещал начать обучать основам ИИ во всех белорусских вузах, а беспилотникам – со школы. Когда?

Опубликовано: 20.03.2025 08:38 , Обновлено: 20.03.2025

Министр образования Андрей Иванец анонсировал новую дисциплину во всех белорусских университетах - "Основы использования технологии искусственного интеллекта" (ИИ). Её начнут преподавать, по словам главы ведомства, уже со следующего года. Кроме того, в планах министерства - учить школьников использовать беспилотные системы.

О новациях в образовании Иванец рассказал 19 марта на открытии заключительного этапа республиканского конкурса технического творчества учащейся молодежи “Инженеры будущего”. В отборочных этапах этого конкурса поучаствовало в общей сложности 20 тыс. человек, сообщило госагентство БЕЛТА.

По словам Иванца, именно подготовке инженерных кадров в Беларуси решили уделять особое внимание, “активно внедряя использование технологий искусственного интеллекта и нейросетей” в таких уже ставших традиционными направлениях, как робототехника, автоматизация и IT-сфера.

Учить белорусов использовать беспилотные системы, в частности, решили уже со школы. Речь идёт как о летательных дронах, так и о наземных беспилотных системах, которые применяются в наши дни в самых разных сферах экономики - от сельского и лесного хозяйства до сферы безопасности и обороны государства.

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“Безусловно, мы это все активно внедряем со школьной скамьи”, - подчеркнул Иванец.

Что касается работы с технологиями искусственного интеллекта, то новую специальность в белорусских вузах решили разработать “в контексте конкретной специальности под конкретного специалиста”, чтобы помочь будущему специалисту использовать ИИ конкретно в его профессиональной деятельности.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом году в Министерстве обороны Беларуси решили обучать управлению дронами во всех вузах страны, где есть военная кафедра или факультет.

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