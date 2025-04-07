Белорусские вузы открыли горячую линию для абитуриентов. А куда звонить по вопросам ЦЭ?

Опубликовано: 07.04.2025 21:22 , Обновлено: 07.04.2025

В Министерстве образования Беларуси сообщили, что 7 апреля в вузах страны открыли горячую линию, где можно задать вопросы по приемной кампании 2025 года. А с 9 апреля звонить в том числе по другим вопросам можно будет в само ведомство.

Минобразования [link href=“https://t.me/MinobrofBelarus/37170” target=“_blank” rel=“noopener”] предложило [/link] учащимся, их родителям и “всем заинтересованным” спросить про вступительную кампанию с 9 апреля по 15 августа , а с 12 по 30 мая можно будет задать вопросы по организации и проведению централизованного экзамена (ЦЭ).

Горячая линия в профильном ведомстве должна работать в будние дни с 9:00 до 18:00 (обед - с 13:00 до 14:00). Звонить нужно по номеру 8 (017) 222 43 12.

В Минобразования напомнили, что все контакты учреждений образования есть на их официальных сайтах, а также в специальном [link href=“https://edu.gov.by/abiturientu-2024/goryachaya-telefonnaya-liniya-priemnoy-komissii/” target=“_blank” rel=“noopener”] разделе [/link] «Абитуриенту-2025» на портале ведомства.

Минобразования Беларуси назвало сроки приёма документов в вузы в 2025 году. Что важно знать?

Что важно знать выпускникам-2025?

Telegraf.news писал, что Минобразования в сентябре 2024-го определило точные сроки и формы выпускных экзаменов для учеников 9-х и 11-х классов (в том числе и ЦЭ). Проводить испытания школы будут со 2 по 13 июня 2025 года, а в качестве дополнительных сроков отвели семь дней в конце лета — с 18 по 25 августа.

Какие экзамены будут сдавать белорусские старшеклассники в 2025 году? Минобразования озвучило сроки

Еще мы рассказывали, что Министерство образования Беларуси своим постановлением № 195 от 16 декабря определило график проведения централизованного тестирования (ЦТ) в 2025 году. Так, это испытание запланировали провести с 26 мая по 5 июня.

Минобразования Беларуси опубликовало график проведения ЦТ в 2025 году

Также мы сообщали, что РИКЗ на своем сайте опубликовал спецификации к ЦТ и ЦЭ на 2025 год, и рассказали, что это за документы и чем они помогут белорусским выпускникам, которым предстоит в этом году сдавать испытания.

РИКЗ опубликовал спецификации ЦТ и ЦЭ на 2025 год. Что это и как помогут белорусским выпускникам?

Кроме того, Telegraf.news писал, что Минобразования разрешило белорусским абитуриентам в этом году записываться на подачу документов в вузы через интернет. Начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Пищов сообщил, что для записи на подачу документов онлайн абитуриентам достаточно будет зайти в свой личный кабинет на сайте РИКЗ.

Минобразования разрешило белорусским абитуриентам записываться на подачу документов в вузы по интернету. Как?